運載禁令解除 毛豬昨交易均價低於疫前行情

全國肉品市場經半個月停止拍賣後7日起開始恢復毛豬拍賣，7日全台拍賣毛豬2萬8300多頭，平均每公斤價格103元，雖然11日拍賣頭數降到2萬5900左右，但價格下跌至平均每公斤91元跌幅超過1成，比疫情前的96元還低。

雲林肉品市場業務課長陳美君指出，「全國肉品市場部分，11日的價格是91.99元，比10日的100.31元跌了8.32元，各市場應該都會鼓勵、會勸說豬農秩序去出豬，至於說他們在執行上是不是能夠確實。」

廣告 廣告

雲林豬農吳先生表示，「擔憂市場一定會崩跌，因為冷凍廠價格就會放低下來，供貨量大於需求量。」

雲林豬農表示，如果以每次出豬100頭來算，平均價格跌幅10元，總收入就少了10多萬元以上，希望政府能夠再提出更多解決方案或配套，協助豬農順利出豬。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞回應，「這幾天下來拍賣頭數介於2萬5000至2萬8000頭左右，在這邊也是建議農業部可以禮拜日加開拍賣日期 。」

雲林豬農廖先生建議，「這段時間我們就不要進口，盡量請貿易單位不要再進外來進口豬進來，把我們因這個事件，大家共體來承擔這個失誤。」

雲林肉品市場表示，為穩定豬價，中央以每公斤88元保價冷凍豬肉購買，但各地的肉攤、肉商購買毛豬則以量取價，後續該怎樣進行調節讓供需更平衡，避免造成豬價崩跌，是各地肉品市場要面對課題。

更多公視新聞網報導

全力防堵非洲豬瘟 高雄關加強金門小三通邊境檢疫

非洲豬瘟暫無外擴 中央研擬是否11/6中午解封

豬隻禁宰令擬如期解封 農業部：11/6有望成除疫起始點

