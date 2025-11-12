運輸機墜毀喬治亞 土耳其證實20軍人殉職

（中央社安卡拉12日綜合外電報導）土耳其國防部今天表示，一架C-130軍用運輸機昨天在喬治亞墜毀，造成20名軍人殉職。調查人員持續尋找線索釐清失事原因。

路透社報導，這架運輸機自亞塞拜然起飛，原定返回土耳其，但昨天在喬治亞墜毀。

這是土耳其自2020年以來最嚴重軍事事故，安卡拉當局尚未提供原因。土耳其與喬治亞有關當局今天在喬治亞卡赫季州（Kakheti）西格納吉（Sighnaghi）事故現場展開勘查。

現場最初畫面顯示，扭曲的金屬殘骸散落在草坡上。社群媒體上未經證實的影像則顯示，飛機在空中解體，接著旋轉墜向地面並起火。

土耳其國防部今天公布罹難的20名軍人名單。

亞塞拜然和喬治亞領導人以及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）紛紛致哀。土耳其是北約會員國。美國駐土耳其大使巴瑞克（Tom Barrack）也表達美方對土耳其的支持。

生產C-130運輸機的美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）也表達慰問，並表示將盡全力協助土耳其調查。（編譯：盧映孜）1141112