運輸部門減碳行動 交通部提建置綠色運輸平台等六大措施

總統府「國家氣候變遷對策委員會」六次委員會議今天(22日)下午登場，交通部在會中分享運輸部門的減碳行動成果與未來關鍵作為。交通部長陳世凱表示，交通部將加速推動商用車電動化及無碳化、建置綠色運輸服務平台、完備人行道與自行車環境、推動海空運減碳措施等六大方向，強化國際競爭力。

總統府「國家氣候變遷對策委員會第六次委員會議」22日下午在總統府登場，內政部、交通部等六大部門在會中提出「淨零轉型階段成果與未來展望」。

交通部長陳世凱首先報告運輸部門2025年減碳行動的亮點成果。他指出，在交通部持續鼓勵客運業者汰換為電動市區公車下，電動大客車普及率42%，已達2025年度的推動目標，2026年的目標則為50%、6,200輛。而在推廣公共運輸成果上，全國已有20個縣市推動31個TPASS定期票方案，截至2025年底累計加值2,078.3萬人次，約15.82億人次使用月票搭乘公共運具。

陳世凱也說明交通部於2026年起以六大方向推動減碳。首先，將加速推動商用車電動化及無碳化，積極布建商用車減碳旗艦計畫，今年高雄市、台南市有8輛氫燃料電池大客車啟用示範先行。

第二，推動綠色運輸服務平台，將結合TPASS常客優惠等資料系統，提供多元回饋機制，提升民眾使用公共運輸的意願。陳世凱說：『(原音)結合減碳趨勢記錄民眾減碳的排碳量，提升民眾使用公共運輸的意願，3月份由交通部員工率先落實綠色里程的登錄，預計6月這個平台上線，提供給全國民眾一同參與。』

第三，完備人行道與自行車環境，以「線」的方式通盤檢討，強化完善行人設施，並擇5處範圍行經校園周邊或醫院等人口密集路段推動，改善長度至少500公尺。

第四，推動智慧運輸，以AI蒐集路況，改善運輸走廊壅塞，提升運輸效率。第五，推動空運永續航空燃油(SAF)，中油預計2026年下半年開始自產SAF，台塑及中油於2026年將生產SAF合計達8,000噸，較去年增加2,500噸，預計減碳量可達2萬噸，未來也會密切掌握國際發展趨勢，滾動檢討SAF策略。

第六是推動海運減碳，包括推展港口供應綠色燃料，自2026年起供應生質燃油，規劃海運淨零藍圖路徑，推動全國內水載客船舶電動化。

陳世凱在結語時表示，交通部未來將加速運具燃料轉型，擴增能源補充設施，也會持續推動TPASS 2.0帶動全民綠運輸，在海空運輸業碳管理也會再強化，讓淨零轉型接軌國際綠色供應鏈，強化台灣的國際競爭力。(編輯：宋皖媛)