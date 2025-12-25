運送輔具需求量大 志工捐車助緣行善

嘉義輔具平台成立三年多，每個月要運送出去的輔具，非常多，平均200件，一輛輔具車不夠用，志工「李淑敏」捐贈一台輔具運送車，可以提高運送的量能。

嘉義輔具平台成立三年多，因為地區廣大，連阿里山上，路途遙遠，志工都使命必達。目前一個月平均要運送200件輔具，運送車只有一輛，不敷使用，志工李淑敏，捐贈了一台全新的運送車。

捐贈儀式志工當天就把病床放到心的運送車上，準備送到案家。

慈濟志工 蔡維譯：「這是床頭，床頭起來了，你壓下去(按鈕)，它就升起來了，如果下去就壓這一邊。」

廣告 廣告

慈濟志工 謝國榮：「把這些行動，愛心行動化為熱度，溫暖案家的心，這個真的是要把我們慈濟的人文，隨著每次輔具的運送，都傳遞在案家身上。」

回收的輔具，經過整理，能再次被使用，不只是延續物命，也是善的循環。

更多 大愛新聞 報導：

日照中心料理課 老寶貝玩出幸福滋味

大陸冷氣團發威 今夜明晨全台急凍

