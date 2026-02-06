運量創高 台鐵拚後年轉盈

台鐵附屬事業成績亮眼，其中便當年收入8.76億元、文創商品收入6886萬元，雙創歷史新高。（本報資料照片）

台鐵公司6日回顧公司化第2年營運成績與今年展望，去年日均運量及附屬事業營收創新高，但仍虧損約94.3億元，預計今年現金流轉正，拚民國117年轉虧為盈，明年上半年將啟動票價檢討。台鐵董事長鄭光遠搬出高鐵模式改革台鐵，盼內部拴緊螺絲。

台鐵總經理馮輝昇指出，公司化首年虧損137.9億元，去年減虧43.6億元，減幅達31.67％，不過去年日均運量66.51萬人次創新高，附屬事業營收53.33億元，較前年增約12％，成績亮眼，其中便當收入8.76億元、文創商品收入6886萬元，雙創歷史新高。

至於117年如何轉虧為盈，馮說，要開源節流，本業、附屬事業持續成長，並控管成本，新車投入後折舊成本增加，盼今年虧損縮減，今年整體收入459億元，主要是領到票價調漲前的補貼挹注，再加自身開源節流，今年可望達成現金流轉正。

鄭光遠指出，資產開發收益預計117年後大幅增加，預估每年增加營收達10億元以上，另去年調漲票價，運量不減反增，去年6月23日至去年底，運量增加1.26％，營收增加33.7％，顯示通勤族仍有搭乘台鐵的剛性需求，未來將增加直達車增加營收。

馮輝昇提到，票價依規定每2年檢討，會視大環境、成本因素檢討，仍要看是否能達成提報規定，明年上半年將啟動檢討機制。

鄭光遠說，轉型已見曙光，他到任後認為應拴緊螺絲，他比照高鐵模式，每周主持經營管理會議，檢視安全影響因子，今年將推出「台鐵新服務」，以安全治理為主軸，透過列車服務與車站服務精進計畫，串聯運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工廠、觀光列車擴大為台鐵假期，成為台鐵五珍珠項鍊。