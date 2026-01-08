運量飆4779萬！桃機3月南跑道年度歲修 利用「這時段」拼施工

記者李育道／台北報導

為持續優化營運服務品質，桃園機場將於3月利用既有夜間跑道巡場與關閉時段，對南跑道進行年度歲修維護作業。機場公司表示，整體工程依既有標準作業流程排定，採取「不另行增加跑道關閉時間」的施工方案，施工作業期間桃園機場將維持單跑道運作，確保航班起降與營運穩定。

隨著旅運量持續回升，桃園機場2025年全年客運量達4,779萬人次，已恢復至2019年運量的98%。航班起降方面，2025年每日平均起降航班約718架次，其中12月更提升至約740架次。機場公司指出，在高頻次航班運作下，例行跑道維護作業更顯重要，有助於確保飛航安全與整體營運品質。

廣告 廣告

南跑道歲修規劃預計於3月份啟動，每日共計5.5小時之既有夜間例行跑道巡檢、維護作業。（圖／桃園機場提供）

機場公司規劃，本次南跑道歲修預計於3月啟動，將利用飛航指南公告的夜間01:00至06:30跑道單、雙日輪流關閉時段進行施工，每日共計5.5小時，並在既有夜間例行巡檢與維護作業時間內辦理，不會另行增加跑道關閉時間。

為確保工程期間營運順暢，機場公司已於2025年12月2日邀集民航局、飛航服務總臺、航空公司及地勤業者等相關單位，共同檢視近期航班運量趨勢與維護作業規劃，並進行沙盤推演，研擬各項營運應變方案，會中亦針對各單位提出的疑問逐一說明與協調。

機場公司強調，跑道維護作業是維持飛航安全與營運品質不可或缺的一環，工程期間將同步兼顧航班運行，落實即時管控與應變機制，並感謝旅客及機場相關作業夥伴的支持與配合。

更多三立新聞網報導

1家9口全靠她！雲林單親媽顧3癱瘓至親還有4求學孩…「求老天停手」

虎航首推「訂閱制」機票最低6折、優先登機 還送免費來回機票

虎航2028拚30架！董座黃世惠首現身 揭「日本增班」：這兩區是潛力點

獨家／國旅比出國還貴…他點名「旅行社」害的：行程成本灌進房價

