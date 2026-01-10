運鈔保全15%燒傷！憶驚魂：男淋汽油點火「抓住我」

眾人合力壓制，一起將男子送上救護車。（圖／東森新聞）





新北市板橋昨（9日）下班、下課尖峰時段，一名35歲的男子徒步走進加油站，並且在7分鐘之內搶走油槍，往自己身上淋汽油，再拿出打火機點火。所有民眾包含員工都被嚇壞，因為男子甚至還撲向一旁正在幫運鈔車加油的保全，造成對方全身15％的燒燙傷。如今保全也接受採訪，還原驚悚過程。

民眾排隊加油到一半，看到運鈔車旁冒出一團火球，男子全身著火，甚至還撲向剛加完油的運鈔車保全。

遭攻擊運鈔車保全曾姓男子：「我那時候不知道他身上有淋油，火勢就突然變得超大，因為我離他最近，他就往我身上撲過來，把我抓著撲倒。」

受傷的運鈔車保全當時剛執行完勤務，要幫公務車加油，準備下班，結果遇到驚魂，身上15％燒燙傷，走動困難，至少要休息1、1個月，就連消防人員到場滅火也被攻擊。

警消：「我們到現場，我們就先壓制，因為他太不受控。」

警方火速趕到場，眾人合力壓制，一起將男子送上救護車。把時間往前推，男子犯案只花7分鐘，先是穿越馬路徒步走進加油站，接著再前往人工加油區搶油槍，往自己身上淋油之後點燃打火機，整起事件造成包含他在內3人受傷。

目擊民眾：「快點，我要走，好可怕喔，報案。」

當下加油站內的民眾全被嚇壞，眼看油槍還插在車上沒辦法開走，乾脆下車先逃再說。畢竟加油站內點火，儲油量上萬公升，就擔心後果不堪設想。

對此中油指出，當下員工第一時間發現油槍被拔走，馬上制止，也有發現對方手持打火機，也馬上出動滅火器，符合作業流程，如今財損還要估計。至於危險衝加油站焚身的男子，則將被依公共危險罪送辦，再挨告傷害、妨害公務罪以及殺人未遂。

