運鈔車出包！板橋浮洲橋「大撒幣」新北警急封路幫撿

保全公司運鈔車錢袋掉落在板橋區浮洲橋上。警方與保全人員耗費近1小時，將硬幣撿回。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 新北板橋浮洲橋昨(16)日晚間一輛保全公司運鈔車疑似車門未關妥，導致一大袋滿裝的硬幣直接灑落橋面，所幸警方協助暫時封道、警示，並協助撿拾，近一小時後處理完畢。整起事件並未造成事故與人員受傷。

新北市板橋區浮洲橋昨日晚間10時許，一輛保全公司運鈔車行經橋面時，疑似車門未關妥，導致一大袋滿裝的硬幣布袋直接掉落路面。袋口鬆脫後，硬幣瞬間滾滿整條車道，保全人員狼狽下車撿拾，畫面相當危險。

板橋警分局表示，沙崙派出所警員當時剛結束新北耶誕城勤務，返回途中經過浮洲橋，意外看見運鈔車人員焦急在橋上撿硬幣。警方了解狀況後，見夜間視線不佳且硬幣散落恐釀事故，立刻協助「暫時封道」，並開啟巡邏車警報器提醒後方車輛減速。

警方與保全人員花了近1小時，合力把滿地硬幣撿回袋中，確認無遺漏後，再護送運鈔車安全離開橋面，所幸整起事件並未造成事故與人員受傷。

警方協助暫時性封閉道路，並同時協助撿拾硬幣。 圖：警方提供