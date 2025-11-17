運鈔車出包！浮洲橋掉銅板錢袋 封閉車道戒護

新北市 / 綜合報導

新北市板橋浮洲橋，昨(16)日晚橋上閃閃發亮，好多的銅板，因為有一輛運鈔車行經時，不慎掉了一個銅板 錢袋 ，整個路面全都是散落的銅板。

警察到現場戒護，進行交通管制，運鈔車停在路中間，保全人員忙著撿錢，整個柏油路上閃閃發亮，全都是掉落的銅板，就怕數量短少，警方封閉單向車道，派人到場支援，連員警也幫忙撿，不過裡面金額有多少，錢袋為何會掉落，還要調查。

