運鈔車浮洲橋「大撒幣」！整袋硬幣散落橋面 新北警幫封路撿拾

運鈔車暫停在橋面上撿拾硬幣。（圖／翻攝畫面）





一部保全公司的運鈔車，昨天（16日）晚間行經連接新北市板橋、樹林的浮洲橋時，卻疑因車門未關妥，導致1大袋裝有硬幣的布袋掉落在橋面上並散落一地，保全人員狼狽地下車撿硬幣，情況相當危急，所幸板橋分局警方當時剛執行完耶誕城勤務，返回派出所途中發現狀況後，連忙協助暫時性封閉道路，並同時協助撿拾硬幣。

運鈔車暫停在橋面上撿拾硬幣。（圖／翻攝畫面）

據了解，這部運鈔車，昨天（16日）深夜10時許，行經板橋區浮洲橋，往樹林方向行駛，未料，卻疑因車門未關妥，導致其中一個裝滿1元、5元、10元、50元的布袋墜落路面，布袋口更因此鬆脫，導致大量硬幣散落在橋面上，保全人員連忙下車撿拾。

橋面上有大量硬幣。（圖／翻攝畫面）

於此同時，板橋分局沙崙派出所警員執行完新北耶誕城勤務，正要返回派出所駐地途中，路過浮洲橋發現運鈔車保全員正在撿拾橋面硬幣，了解事發經過後，隨即協助暫時性封閉車道，此外，因夜間視線不佳，開啟巡邏機車警報器警示往來車輛減速，同時協助撿拾硬幣。

警方協助暫時性封閉車道。（圖／翻攝畫面）

經過約1小時的協助後，終於完成檢拾錢幣，警方後續也協助護送運鈔車下橋離去。

