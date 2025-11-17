運鈔車運送出包！ 疑沒關緊車門 浮洲橋「撒幣」

新北市板橋發生運鈔車掉錢意外，一輛運鈔車疑似沒有關緊車門，導致一包錢幣掉落在浮州橋上。（圖／東森新聞）





新北市板橋發生運鈔車掉錢意外，一輛運鈔車疑似沒有關緊車門，導致一包錢幣掉落在浮州橋上，硬幣灑滿路中央，嚇得保全員趕快停車撿錢，所幸員警經過，協助封道1小時，才順利把錢撿完。

所有行經車輛被警方攔停，但不是要臨檢，而是員警們在撿錢。員警揮揮手示意可以通過，所有駕駛們才敢走，但過了幾輛後，後面的還是得稍等一下。

事情發生在板橋15日晚間10點多，員警在新北耶誕城執行完勤務收隊後，在浮州橋上發現運鈔車運將停在路上撿錢，原來是運送途中掉了一袋硬幣，全都散落在橋上。

考量駕駛人行車安全，員警立刻實施短暫性封閉車道，以及協助撿起車道上的錢，並緊急通知其他員警協助開車到場警示，大約一小時就把錢撿完，並協助護送運鈔車下橋。

