運鈔車遭劫！搶匪「炸車、駁火」宛如警匪片 義大利警逮2人

義大利南部普利亞（Puglia）大區9日上午發生一起武裝搶案，約8至10名蒙面歹徒在連接萊切（Lecce）與布林迪西（Brindisi）的613號高速公路上，伏擊Battistolli集團旗下的一輛運鈔車。歹徒火力強大，不僅引爆炸藥試圖炸開車門，還持AK-47步槍與趕抵現場的義大利憲兵爆發槍戰，場面宛如軍事行動。

根據《星島日報》報導，事發於當地時間上午8時左右，歹徒駕駛加裝警示燈的車輛偽裝成警車，在靠近圖圖拉諾（Tuturano）的高速公路上，先將多輛車橫放路中間接著縱火，徹底封鎖現場交通，隨後在路面撒下大量鐵釘，迫使運鈔車停下。

歹徒接著朝運鈔車開火，並投擲煙霧彈掩護行動，同時使用炸藥強行炸開運鈔車車門與保險箱。爆炸導致車體嚴重變形，整個過程被附近車輛的行車紀錄器拍下。然而，由於運鈔車內的安全防禦機制啟動，保險櫃並未被成功炸開，歹徒未能取得現金。

義大利憲兵卡賓槍騎兵（Carabinieri）接獲通報後迅速趕抵，雙方隨即爆發激烈槍戰。警方指出，歹徒攜帶戰爭等級武器與炸藥，並以準軍事戰術與警方對抗。混亂中，一輛警車遭子彈擊中，另有一輛偵防車在追捕過程中遭歹徒惡意衝撞。

犯案未遂後，歹徒沿途劫持路過民眾的車輛作為逃亡工具，並持續在路面撒釘以阻礙警方追緝。警方稍後在郊區發現一輛遭棄置的轎車，並成功逮捕兩名企圖徒步逃跑的嫌犯。

據了解，遭逮捕的嫌犯皆為普利亞當地人，當地長期存在專門襲擊裝甲運鈔車的組織犯罪集團，行動手法高度組織化，並具備軍事等級火力，對執法單位構成威脅。

所幸這起搶劫案未造成任何傷亡，運鈔車內財物也未失竊。義大利警方目前已出動直升機並設置多處路檢點，在普利亞大區全面追捕其餘在逃嫌犯，相關調查仍在進行中。

