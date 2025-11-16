運鈔車門沒關好「撒幣浮州橋」 警方花1小時協助撿錢

運鈔車撒幣浮洲橋。（圖／翻攝畫面）

新北市浮洲橋昨（16日）深夜發生一起罕見交通突發事件。一輛運鈔車行經板橋往樹林方向時，疑似門沒關緊車上一袋裝滿硬幣的布袋不慎掉落，造成大量硬幣散落在橋面，猶如「硬幣瀑布」般撒滿車道。所幸當時有警方經過現場，立即實施交通封控並協助撿拾，避免更大危險。

經初步了解，該運鈔車在運送途中，車上一袋裝有大量1元、5元、10元與50元等面額硬幣的布袋鬆脫，導致錢幣散落一地。由於當時天色昏暗，硬幣佔據車道，恐釀車輛打滑或追撞事故，警方隨即展開應對行動。

廣告 廣告

員警第一時間啟用巡邏機車警示燈號與警報聲，警示來車減速，並短暫封閉車道確保安全。隨後與運鈔車保全人員一同於現場彎腰撿拾硬幣。過程中員警也協助指揮交通，防止現場進一步混亂。

警方指出，掉落的硬幣總量驚人，幣值不一，撿拾作業費時費力，但在員警與保全通力合作下，最終耗費1小時順利將所有散落硬幣回收完畢。撿拾結束後，警方更護送運鈔車安全離開現場，確保財物與人員安全。

板橋警分局表示，事件發生於晚間10時25分，當時執勤完「歡樂耶誕城」活動的員警，正騎乘機車返所途中，恰巧行經浮洲橋時，發現有硬幣散落橋面，立即趨前關切。也呼籲運鈔業者日後應加強裝載固定作業，防止類似事件重演，確保公共道路安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新店單車撞機車釀2死！34歲男到院意識清醒突「搶救不治」 父親難接受

日客九份老街錢包遭竊 警方破獲跨國扒手集團

鳳凰颱風驚現首位罹難者 蘇澳78歲獨居婦倒臥客廳溺斃