運黃金到泰柬2天賺40萬? 被當豬仔勒贖1.5萬美金又被詐

高雄一名薛姓男子日前被朋友邀約，說在柬埔寨有2個工作名額，只要幫忙運送黃金，2天就能賺40萬，薛姓男子和朋友立刻搭機前往，但一下飛機，卻被載往詐騙園區軟禁，對方聲稱匯款1萬5千元美金才放人，沒想到在台灣的家人著急替他贖身，竟然再次遇上詐騙，贖金全被騙光，直到高雄一名里長參選人，透過管道，才終於將人平安救出。





男子被軟禁在一間八人房的宿舍當中，還有人員負責看管監視。（圖／民視新聞）

回憶起被軟禁在柬埔寨詐騙園區的日子，被害人薛先生餘悸猶存。被害人 薛姓男子說：「可能會被賣來賣去，會被打之類的，我算是運氣最好的那一個，他們看管我手機，看我有沒有亂講話之類的。」

薛先生上個月底，被朋友邀約，說到柬埔寨幫忙運送黃金到泰國邊境，2天能賺40萬，他坦言當初確實貪心，10月31號，就從桃園搭機到柬埔寨，沒想到一下飛機，有司機靠照片認出他們後，就一路把人押送到詐騙園區。

被害人 薛姓男子說：「帶進去的時候，就直接了當說，我們被賣掉了，問我們有沒有意願在那邊上班，我沒有意願，他就說不然要賠付1萬5美金。」





薛男家人急籌錢贖人，卻又遭詐騙。（圖／民視新聞）









薛姓男子被賣進詐騙園區，要籌錢贖身，家人透過朋友，找到一名自稱在柬埔寨有門路的台灣男子，聲稱能請憲兵去把人帶出來，家人趕緊先籌到40萬台幣，沒想到對方收了錢，卻人間蒸發。家人看對方也是台灣人才相信，沒想到再次被騙，還好高雄一名里長參選人幫忙，最後透過當地管道，直接接觸到當初把薛姓男子「買走」的中國老闆。

高雄鳥松仁美里長參選人 劉翔睿：「他在那邊裝瘋賣傻，其實對他們來講沒有什麼產值，這大陸人也是覺得說，因為不信任，我們可以看到人放心後，我們錢就幫他打過去。」 本來想去賺錢，最後加上機票和贖金，薛姓男子總共花了100萬，才得以脫身，平安回台，結束8天柬埔寨驚魂。





