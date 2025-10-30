過不了「林岱樺事件」這關 溫朗東宣布退出正國會、退選北市議員
民進黨正國會掌門人林佳龍等派系黨公職，昨晚在臉書發文支持同為正國會的立委林岱樺參選高雄市長，在網上引起不少綠營支持者不滿。日前表態傳出將代表正國會參選台北市議員的親綠媒體人溫朗東，今天（30日）晚間發文表示，昨晚發生了「林岱樺事件」，他想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話，想來想去，還是過不了自己這關，「我只能退出派系，退出選舉」。
溫朗東晚間在臉書發文表示，他把戶籍從高雄遷過來，參選準備就初步完成了，但昨晚發生了「林岱樺事件」，他想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話，想來想去，還是過不了自己這關，「我只能退出派系，退出選舉」。
溫朗東指出，林岱樺涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，他可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但無法為她背書，林岱樺可以自己努力，他不批評，但也無法力挺，「我沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺」。
溫朗東說，目前他並非公職，正國會並沒有要他表態，這是對他的體恤，他很感謝，但他一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義，勢必要表態，勢必要支持林岱樺，但他沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟他價值觀背離的候選人，搬到大直之後，到電視台方便許多，生活品質也好，但內心有個聲音越來越清晰，「我是個高雄人，是高雄支持我，我才能走到今天」。
溫朗東強調，感謝這段時間在他籌備選舉的路上，給予他支持的朋友，很抱歉讓大家失望了，請原諒他的任性，「大病一場之後，我控制病情的方法，是做自己、講真話。這對我而言，是好好活下去的必要之舉。我會繼續在適合的位置上，為台灣加油」。
爆溫朗東「吃草裝瘋逃兵」 檢認屬公評之事！徐巧芯安全下庄
林佳龍挺林岱樺參選高雄市長惹議 陳其邁說話了：尊重黨內民主
獲正國會黨公職支持卻被網友圍剿 林岱樺質疑網軍異常激增要求徹查
