過世兩週消息才曝光！坣娜罹癌人生謝幕 追思會訂在這一天

坣娜人生謝幕，據悉她的追思會將在12月舉行。（本刊資料照）

昔日玉女歌手坣娜昨（29日）驚傳過世，享年59歲，消息曝光震驚娛樂圈。不過其實她早在本月16日就因癌症撒手人寰，消息卻過了2週才意外曝光，據傳原因在於親友希望讓她「平靜離開」，因此保密；坣娜人生謝幕，追思會預計將在今年12月15日舉行。

唱紅〈奢求〉〈自由〉〈抱緊一點〉等經典金曲的歌手坣娜在本月16日低調辭世，據悉死因為胰臟癌，消息直到29日才因好友的哀悼文而意外公開，讓眾多演藝圈好友和歌迷都難以置信。

《TVBS》報導，經向坣娜友人查證，僅證實死亡時間無誤，但對於相關細節皆不願多談，原因在於坣娜的親友之間已達成共識，希望可以讓平靜的離開，因此對外保密，消息延遲了兩週才曝光；報導也指出，坣娜的親友正在籌備她的追思會，日期將訂於今年12月15日，為坣娜的人生做精彩謝幕。詳細的進一步消息有待確認後公開。

