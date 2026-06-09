過世前2天還通話！傅子純父哀曝「最後對話」：怕我擔憂

娛樂中心／王妤倢報導



曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部戲劇中的精湛表現，成為無數觀眾心中的螢幕熟面孔。豈料天妒英才，本月7日驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發症狀，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍宣告不治，享年46歲。這場突如其來的死訊令演藝圈好友與家人陷入巨大的悲痛，就連傅子純的父親在昨（8）日也心碎發聲，哀慟透露在兒子過世前兩天，父子倆才剛通完電話，當時兒子語氣如常，絲毫未提任何身體不適。





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46歲傅子純病逝！藍葦華痛哭悼念 父親哀曝「最後通話內容」：怕我擔心

八點檔男星傅子純日前因急性血癌辭世，享年46歲。（圖／翻攝自臉書粉專《傅子純的粉絲團》）





傅子純病逝！男星藍葦華淚揭「他私下貼心內幕」

傅子純病逝的噩耗傳出後，瞬間震撼整個演藝圈，許多與他共事多年的夥伴皆表示難以置信。在圈內擁有極佳人緣的他，這兩天引來無數星友發文悼念，其中與他攜手合作多部八點檔的男星藍葦華，昨日也在臉書寫下長文，字裡行間滿是心酸。藍葦華悲慟表示，傅子純私下性格內斂，平常在片場總是開玩笑、什麼都不說，就為了帶給大家歡樂，但藍葦華感慨地說：「我知道這是你工作上的一面，真的有問題的時候，你還是不說，現在即便你想說，我們也聽不到了。」他感嘆傅子純總是不想麻煩別人，總是把照顧夥伴放在第一位，這兩天腦海中不斷浮現兩人一起對台詞、在休息區講垃圾話的點滴，如今這些畫面都已成追憶。





過世前2天曾通話！傅子純父親心碎曝：他完全沒說不舒服

藍葦華最後也向遠在天上的傅子純喊話，希望他去當天使後能好好保佑所愛之人，並感性告白「會永遠把你記在心裡，謝謝你從《多情城市》照顧我到現在」。而在這則貼文的留言區，更出現了令網友集體淚崩的畫面，傅子純的父親親自現身發聲，沈痛寫道：「子純從小到大。任何事情。就是不想造成別人的困擾。凡事自己承受。」傅爸爸強忍喪子之痛透露，兒子近期其實很常打電話關心他的腳痛，尤其在過世前的兩天，兩人還在通話聊天，當時傅子純隻字未提身體有異狀，就是為了怕父親擔憂。傅子純直到生命最後一刻都在為他人著想的溫柔，讓傅爸爸心酸地感慨，父子倆平時是最能溝通、也最有話聊的好友，沒想到這通日常電話竟成最後遺言。





46歲傅子純病逝！藍葦華痛哭悼念 父親哀曝「最後通話內容」：怕我擔心

傅子純父親在男星藍葦華貼文下留言發聲，表示兒子過世前2天兩人還有通話，但沒聽他說身體不適。（圖／翻攝自藍葦華臉書）





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