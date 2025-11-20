過世單身遺屬年金只能充公 立委提案修法 洪申翰：不能違背釋憲結果

勞動部長洪申翰在立院社福及衛環委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 根據台灣勞保遺屬年金規定，若無符合資格的配偶、子女、父母或祖父母，那麼遺屬年金可能全數充公，對單身者不友善。立法院17日審查勞保法修法草案，有多位立委提案修法，希望單身者過世後，生前實際照護者或有扶持與陪伴關係的人有機會獲得合理保障。對此，勞動部長洪申翰表示，大法官曾釋憲，遺屬年金是所得替代「非屬遺產」，不能生前指定受益人，應該以遺屬需受扶養為基礎，「行政部門不能違逆釋憲結果」。

根據現行勞工保險與國民年金制度之規定，被保險人若身故且有符合資格的遺屬，可請領遺屬年金；但若為單身且無符合資格的遺屬，僅協助辦理喪事者可領取喪葬津貼，其餘遺屬年金則全數收歸國庫。這導致單身族群終身繳費，卻讓生前實際照護者或具有陪伴、扶持關係的人無法獲得合理保障。

面對該疏漏，多位立委提出修法。國民黨立委柯志恩、黃健豪、陳超明等人提刪除孫子女及兄弟姊妹請領遺屬年金（或津貼）須受被保險人扶養，增訂由被保險人生前立遺囑指定受益人。民進黨立委陳秀寳等人提刪除孫子女及兄弟姊妹請領遺屬年金（或津貼）須受被保險人扶養部分。

國民黨立委盧縣一指出，根據現行勞保法規，單身者過世遺屬年金形同遭充公，對單身勞工非常不公平，因此希望能依照公教保險法方式，落實勞工的自主運用，讓他們可以指定受益人。

對此，洪申翰表示，根據大法官釋字第549號解釋，遺屬津貼屬於「所得替代」，其立意在於避免遺屬生活無依，因此必須以遺屬「需要被扶養」為前提；既然其性質並非遺產，就不可能由當事人生前自由指定繼承對象。他強調，「行政部門不能違背釋憲結果」，這是憲法法庭的明確解釋，法規如何修正都不能違反大法官的界定原則。

另外，勞動部指出，勞工遺屬年金如何放寬對象及請領條件，涉及增加勞工保險財政負擔，且相關給付又須考量各社會保險連動影響，必須審慎。

