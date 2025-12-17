過世後才入帳的股利 國稅局提醒也要計入遺產！

手中的股票已除息，但股利還沒發放入帳，卻不幸過世，變成留給子孫的遺愛，這部分，也要計入遺產報稅。

財政部南區國稅局提醒，被繼承人生前買賣股票，如所投資之公司公告除權(息)交易日在死亡日前，縱使死亡日後才配發股利，仍屬死亡時所遺財產，應計入遺產總額。

該局說明，遺產稅係對被繼承人遺留財產課稅，凡被繼承人死亡時遺留之財產，都應併入遺產申報。如被繼承人所投資之公司已公告除權或除息交易日，且在死亡日之前，代表被繼承人死亡前已取得配發股利權利，該股利即為死亡時所遺財產，應併入遺產申報。

廣告 廣告

舉例說明，被繼承人甲君於114年8月20日死亡，甲君遺有A上市公司股票，而A公司公告的除息交易日為114年7月16日，雖股利於甲君死亡日後才發放，但該股利仍屬被繼承人甲君之遺產。

該局提醒，納稅義務人辦理遺產稅申報時，應留意將被繼承人生前之應收股利併入遺產申報，以免因漏報遭到處罰。

更多品觀點報導

00946元月除息0.058元！連5月不變 想領息最晚這天買

進軍日本不動產市場 不動產投資信託（J-REITs）免燒腦

