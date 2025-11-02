過世臉書不關閉！ 馮淬帆外甥首發聲曝生前遺願

〔記者林南谷／台北報導〕81歲資深港星馮淬帆80年代以電影《精裝追女仔》、《最佳損友》、《五福星》等作品走紅台港，1986年移居新北市林口區，上個月31日晚間經新北市議員蔡淑君發文曝他過世消息，外甥也透過馮淬帆臉書公開其身後事，表示未來不會關閉馮淬帆臉書。

馮淬帆外甥昨代替舅舅發文感謝各界的關心與祝福，表示決定尊從馮淬帆的生前遺願，只安排家祭，並由親近家人好友送他走完人生最後一哩路，最後更說：「馮淬帆的臉書不會關閉，心與大家同在。」

出身中國廣東省的馮淬帆，早年活躍於香港影壇，但選擇在台定居，並早已取得中華民國身分證。據其友人透露，馮淬帆生前曾表達想在金門海葬心願，希望與堅守金門、捍衛前線的胡璉將軍一同守護台灣海峽。

