過了一定年紀才明白，金錢雖然不是萬能，但沒錢萬萬不能！你可以追求興趣和理想，前提是要養活自己
每個人都應該追夢， 那是靈魂的亮光，但你要記得在夢想中放入一些錢的味道，才能讓你在中年時抵抗外界的質疑。
我的人生志願很實際，就是賺錢。
任何正當的行業，只要能賺錢，就有機會成為我的第一志願。
這一兩年接受訪問時，我總會理直氣壯地大聲說：「我不斷地奮鬥，就是為了追逐名與利。」名利是柴火，能夠為我增添動力，加油打氣。主持人聽到我的答案後，臉上浮現略吃驚的神情，很給面子地回說：「你能這麼直白，真是了不起。」
如此誠實的答案會被人討厭嗎？沒有。
粉絲還因為聽到這段訪問成為鐵粉，傳訊息給我：「大米，聽到你說自己就是要名跟要利，我差點從椅子上站起來鼓掌，你真是太誠實了。」
世界就是這麼有趣，當你配合社會的潛規則，你將成為乖巧且面目模糊的中間值。當你不受框架約束、走自己的路時，反倒成了新的規矩與典範，贏來他人的側目與掌聲，一切就看你敢不敢。
我不是一開始就這樣勇敢的，我也寫過比較風向正確的「我的志願」，當小學老師、當護士等等，等年紀大了一點，知道的職業又多了一些，我隱隱約約地知道我喜歡做傳播業，為什麼？
因為有趣。這行的喧嘩熱鬧與新鮮，像是萬花筒般吸引著我的目光，急著張望筒子裡的下一個變化。如果有趣卻賺不到錢可以嗎？不行，我很確定百分百不行。
我的志向在念國小時，就已經染上了錢的味道。我看到報紙上報導「老三台的電視從業人員，單月領單薪，雙月領雙薪，主管年收破三百萬」，那些數字好吸引我，因為我家好窮。
印象中媽媽總是在跟鄰居借菜錢，月中借，月初還；跟會、標會，四處周轉還是窮困，無限輪迴。家裡財務緊張時，爸爸會打媽媽，我小學時常在大人吵架吵得鬧哄哄時，無助地窩在棉被裡，一邊哭一邊在周記小作文上寫著「我的家庭好幸福」。
錢太重要了，有錢才有尊嚴，沒錢時父母心情都不好，沒錢就是會被瞧不起。我媽媽的工作是去富有人家幫傭賺錢，每到中秋、端午，媽媽總說著，有錢人家有很多人來送禮，禮物堆積如山，吃都吃不完。
也因為吃不完，食物過期了，就轉送給我們。人窮，吃過期的禮品也被認為是應該的，這事情對我影響很深，後來我當記者時，收到滿坑滿谷的禮物後，總會把高級禮盒趁著新鮮轉送給遊民，想讓他們吃吃看這些好料。
就算沒錢，他們也有資格吃好東西，我總是這麼想著。
我在大學畢業後去應徵記者，面試必考題是：「你為什麼想當記者？」
為了社會的公平正義，這是很安全的標準答案，我總是這樣說著。
這不是謊話，我沒說出的另外一個答案是：「我是要來賺大錢，我想光宗耀祖，我想讓爸媽過好日子。」
這樣的答案，不是公司想聽的，你的雄心壯志如何實踐是你的事情，你自己默默搞定即可，不用大聲囔囔，不用期待因此得到別人的肯定。
如果在年輕時，讓我知道其他行業可以賺很多錢，會不會改變志向？會啊，當然。
可惜，貧窮限制了我的想像。二十幾歲的我並不知道世界上還有哪些工作能夠單月領單薪，雙月領雙薪，電視台是我僅知的發財寶地，我怎樣都要擠進去。
多年後我總算進去了，該死的是，電視台沒落了，成為夕陽產業。聽前輩說以前只要考上老三台當記者，薪水就有六、七萬，家人還會擺流水席慶祝你飛上枝頭要當鳳凰了。
輝煌的時光一去不復返，前輩們吃的是滿漢全席，輪到我時只撿到一點點菜尾，偶爾還能吃到一點點龍蝦就算不錯了。
我從不掩飾自己愛錢，也更勇敢地談錢，也直接說我愛錢。
邀約我演講的單位本來演講費只給幾千元，聽完我某次受訪談及心中理想的演講價碼後，主動將演講費調高。當你明確說你要什麼時，大家也更明白如何討好你，挺好的。
錢不臭，錢很好，錢可以讓你做很多想做的事情，實現你許多的願望。當你在追逐夢想與興趣時，請記得把錢放進去。
等你人到中年，就會知道社會對你的尊重與肯定是錢給的。年輕時窮是應該，中年時窮就是壓力，你要早早明白這個道理，看清楚這世界的遊戲規則，才能理性做決策。
物質是令人尊敬的，物質太匱乏，人性的美就容易不見，笑容也會被生存的壓力給消磨殆盡。
每個人都應該追夢，那是靈魂的亮光，但你要記得在夢想中放入一些錢的味道，才能讓你在中年時抵抗外界的質疑，有錢、有存款，就像有一張好文憑一樣，再也不用花費心思跟別人解釋你的智商，一拿出來就有底氣。
當你有錢時，不僅可以任性，再蠢的夢想看起來都像先知。相反地，當你過了一定的年紀，只有夢想而沒有銀彈時，再偉大的夢想，聽起來都很荒唐。
我們常說窮酸、窮酸，沒錢不僅看世界都很酸，也容易覺得心酸。在追逐夢想的過程中，把錢也考慮進去，才能在餵飽心靈時，讓旁人不再對你說三道四、指指點點。
當你一輩子都待在窮酸的行業，你會以為年終獎金最多就是一個月。你無法想像有人光是年終獎金就可以買房跟買車；你以為天空就是如此低矮，人人都活得捉襟見肘。
不是這樣的，世界是多采多姿也很多元的，你要讓自己曾經看過大山大海，甚至認真揮霍過，才能在某天淡然地說：「這也沒什麼。」
擁有過的不稀罕才是真的不稀罕，同一個產業，有人很敢談錢，因此得到錢，有人只會拚命說，「我不敢要錢，我談了老闆可能會生氣」、「這數字不可能要到」，只要你這麼想，你就永遠得不到想要的。
別人怎樣說怎麼想都不重要，你就是你啊，不去試試看、要要看，就先說自己拿不到，豈不自滅威風，看輕自己。每個行業都有人賺得到錢，我希望那個人是你。
賺錢是我的志願我的欲望，我拚盡全力也毫不羞愧地爭取自己想要的。
你的欲望或志願也許並不在此，不管你的志向為何，就朝自己的目標努力去追求，但記得要兼顧賺錢這事，金錢雖然不是萬能，沒有錢萬萬不能，你可以追求興趣和理想，前提是要養得活自己。
(本文摘自《可以強悍，也可以示弱：有身段也有手段，人生的規矩我說了算》，遠流出版，黃大米著)
