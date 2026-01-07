過了45歲超難瘦？吃「這7食物」睡覺也能燃脂

生活中心／杜子心報導



不少人過了45歲、50歲後都會有同樣的感嘆，「吃得都跟以前一樣，為什麼體重卻一直在增加，其實年紀增長讓新陳代謝放慢是事實，但並不代表燃脂就此卡關。美國健康飲食網站《Eat This, Not That!》引述 Inner Health and Wellness 創辦人、營養師莎哈．貝爾吉斯（Sahar Berjis）指出，只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、促進消化、降低發炎的飲食習慣，夜間反而能成為身體修復與燃脂的重要時段，特別是對45歲以上族群最有幫助。





廣告 廣告

過了45歲變超難瘦？營養師曝晚上吃「這7種食物」睡覺也能啟動燃脂

吃水煮蛋不僅延長飽足感，也有助維持穩定代謝。（示意圖／民視財經網）

貝爾吉斯分享，多數人以為吃宵夜一定會變胖，其實關鍵是在於「吃什麼」，像是富含益生菌的酸菜能改善腸道菌相，讓身體在休息時更有效率地代謝脂肪，貝爾吉斯也建議，適量加入辣椒粉，能輕微提升體溫與血液循環，為夜間新陳代謝帶來溫和推進；若擔心晚上肚子餓會影響睡眠，吃一顆水煮蛋也能提供消化速度較慢的優質蛋白質，不僅延長飽足感，也有助維持穩定代謝、減少肌肉流失。

過了45歲變超難瘦？營養師曝晚上吃「這7種食物」睡覺也能啟動燃脂

苦瓜含有有助調節血糖的天然成分，可支持胰島素敏感性並促進脂肪利用。（示意圖／民視新聞資料照）

在飲品的選擇上，喝一杯溫熱的肉桂荳蔻茶，有助安定神經、平衡血糖，讓身體進入放鬆狀態，研究也顯示肉桂可能降低發炎反應；蒲公英與菊苣茶則屬天然苦味草本，能溫和刺激肝臟，在睡眠期間協助脂肪代謝；苦瓜茶因為苦瓜含有有助調節血糖的天然成分，可支持胰島素敏感性並促進脂肪利用；而將少量蘋果醋加入溫水中，在一天最後一餐後飲用，有助消化、平衡酸鹼值，並減少夜間血糖波動。此外，她強調，避開高油、高糖的加工宵夜，改選天然食物，睡前吃對了，不但不發胖，還可能讓隔天的身體狀態更輕盈。

原文出處：過了45歲變超難瘦？營養師曝吃「這7種食物」睡覺也能啟動燃脂

更多民視新聞報導

1貴族蔬菜罕見變平民價！菜販喊：現在吃真的賺到

9成人身體在發炎！營養師曝減肥無效真相

天冷進補小心血壓飆升！營養師曝5大地雷食物

