過來人強烈建議！魔鬼藏在細節裡，掌握4招設計關鍵要點打造理想住宅不後悔

整理｜Eason 圖片來源｜禾十設計、安喆設計、安筑設計、詠絮設計、四方丰巢創研設計



室內設計不該只是風格的選擇，更是一種貼近生活的思考方式。如果正在規劃新家或準備翻修，其實不需要從大型工程著手，有些「看起來不大、用起來卻非常有感」的設計細節，反而才是影響生活品質的關鍵。今天就以打造理想生活的角度出發，分享人們在裝潢住宅時應優先考慮的4個居家設計實用重點，讓家住得更舒適！

圖片來源：禾十設計

圖片來源：禾十設計

一、玄關設置「汙衣櫃」，阻隔室內髒污

玄關不只是進出門的通道，更是與外界區隔的緩衝地帶。因此建議在玄關空間設計汙衣櫃，讓剛回家時穿著的外套、帽子或口罩等可先收納於此，減少外部汙染物進入室內空間。不僅維護家中清潔，對有小孩或過敏族群更是一大福音。

圖片來源：四方丰巢創研設計

圖片來源：四方丰巢創研設計

二、衣櫃使用「滑門設計」，節省空間更好用

臥室或更衣間空間有限時，滑門衣櫃是一個高效利用空間的做法。相較傳統開門設計，滑門在開關時不會佔用前方空間，更適合小坪數、走道型臥室，提升使用上的便利性與動線流暢度。

圖片來源：安筑設計

圖片來源：安筑設計

三、廚房中島選擇「石英石檯面」，兼具耐用與美感

廚房是日常使用頻率極高的空間，而中島常作為備餐、用餐甚至工作台使用，檯面材質選擇尤為關鍵。建議選擇石英石的材質，因其擁有高硬度、耐磨、耐熱、抗污的特性，清潔保養也相對簡單，是現代家庭常用且值得投資的選擇。

圖片來源：詠絮設計

圖片來源：詠絮設計

四、廚房加裝「隱藏式垃圾桶」，整潔又方便

隨著開放式廚房或中島設計越來越受歡迎，整潔的視覺效果也顯得更重要，建議可在流理台或中島底部，設計隱藏式垃圾桶，採用木作或系統櫃搭配滑軌機構，方便垃圾收納與分類，又能維持外觀整齊，讓廚房更具整體性與機能性。

圖片來源：安喆設計

好的設計不只是好看，更是貼近生活的每一個細節。在規劃居家空間的時候，除了美觀與風格一致外，實用性與生活便利性同樣是不可忽視的核心重點，以上彙整住宅設計上常會建議的設計細節，希望幫助讀者在裝潢自己的住宅時，能大幅提升生活品質。與其花大錢在浮誇裝潢，不如花心思在每一個實用的空間規劃，讓家成為真正成為放鬆、便利、長久使用的理想環境。

圖片來源：安喆設計

圖片來源：安喆設計

