過來人的建議？曝柯文哲在藍白會前給「3關鍵字」 黃國昌：凌晨1點還在傳訊息

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行在野主席高峰會談。黃國昌表示，民眾黨創黨主席柯文哲在會前跟他講3個關鍵詞彙，第1個是主流民意、第2個是國家的正義、第3個則是人民的安全，這是接下來繼續往前進的時候，非常重要的指標；也更透露昨晚大約淩晨1時，柯文哲還在傳訊息給他交換意見。

黃國昌表示，在這場會談以前他和柯文哲談過，柯文哲也知道，接下來合作的過程當中什麼是最重要的，不是台灣民眾黨的得失，而是台灣的得失，是台灣人民的得失。

廣告 廣告

黃國昌提到，柯文哲跟他講了3個關鍵詞彙，第1個是主流民意，第2個是國家的正義，第3個是人民的安全，這是接下來繼續往前進的時候，非常重要的指標，民眾黨跟國民黨有不同的過去，但是身處相同的現在，此時此刻最重要的是，應該要共同思考怎麼樣面對共同的未來。

黃國昌說，這個未來是讓台灣人民看到希望的未來，也是讓台灣人民看到光的未來，這也是為什麼今天民眾黨用一盞燈，期許民眾黨自己跟國民黨的朋友攜手合作，一起努力為台灣人民共同的未來點亮一盞燈。

黃國昌表示，對於他和民眾黨而言，柯文哲不只是精神領袖，更是重要的夥伴，他從來沒有離開，到現在還在一起工作，只不過他面臨民進黨的司法追殺，所以希望給他多一點時間去面對司法訴訟，但和柯文哲的確花了非常多的時間在交換意見。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

