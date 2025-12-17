過來人經驗談！看助理費修法爭議 高虹安盼討論出兼顧助理權益的修法方向

[FTNN新聞網]記者方炳超／新竹報導

新竹市長高虹安助理費案，二審判決昨（16）日出爐，貪污部分改判無罪。高虹安今天出席公開活動並受訪，媒體詢問是否認為助理費法規需要修法？高虹安說，可能在立法院組織法第32條當中，確實是有修法比較不明確的地方，她當然還是期待，能夠就修法的方向還有修法的內容可以進行一些討論，當然助理的權益必須要兼顧，所以這個應該是接下來立法院比較辛苦的功課，就是如何能夠兼顧助理的權益，但是又能夠在一個，已經被大家認為是，不管是歷史共業，或者是比較不明確的制度，跟修法這個法律的條文上面，能夠有一個兩全其美，並且能夠將這個法條明確化，以避免掉更多民代誤觸雷區。

高虹安。（圖／方炳超攝）

高虹安說，自己在停職期間，也確實看到很多，助理費修法相關的一些討論，她想，其實對於她個人來說，經歷過這一段司法的過程，那也知道說助理費，其實過去有上百位的民意代表，其實都有遇到助理費這樣的問題，她想高院的釋憲申請書當中也特別有提到，其實很多可能在這個立法院組織法第32條當中，確實是有修法比較不明確的地方，她認為這個部分，當然還是期待能夠就修法的方向還有修法的內容可以進行一些討論。

高虹安說，那當然助理的權益必須要兼顧，所以這應該是接下來立法院，一個比較辛苦的一個功課，就是如何能夠兼顧助理的權益，但是又能夠在一個，已經被大家認為是，不管是歷史共業，或者是比較不明確的制度，跟修法法律的條文上面，能夠有一個兩全其美，並且能夠將這個法條明確化，以避免掉更多民代誤觸雷區，或者是誤陷法網等等，她想這都是一個滿重要的一個方向。

高虹安說，所以她個人是希望，還是能夠開啟討論的機會，那也期待說，能夠將這個法可以修得明確，讓未來不要再有民代，受到這樣的司法訴訟的辛苦，因為其實不僅僅是她，其實她的助理，大家都一起在這樣子的司法過程當中，也都體會大家都是很辛苦的，所以也希望說，立法院能夠來開始討論。



