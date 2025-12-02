過來人經驗？吳靜怡曝民眾黨參選切結書內幕：保密變洩密？

論壇中心／董思旻報導

前民眾黨發言人李有宜宣布退黨，傳聞與黨主席黃國昌子弟兵空降有關，引爆民眾黨內鬥風暴，媒體人黃光芹更揭露民眾黨參選切結書，質疑李有宜遭「淨身出戶」，案情不單純。

根據曝光的「民眾黨2026地方公職人員選舉參選切結書」，要求爭取黨內提名期間，「同意對於初選過程及結果，負最嚴格保密義務，絕不透露予第三人或媒體」，且違反內容願受最嚴厲之黨紀處分。是否因為不公平的初選機制，讓李有宜「被逼退」才說要去念書，引發外界熱議。

對此，政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中透露，自己在2020年也簽過不分區立委的相關切結書，當時內容上的第五條，要求競選期間任何法律問題要當事人承擔，就是因為自己而誕生。另外再爆，前主席柯文哲2022年曾徵詢她備戰選議員，吳靜怡曾列了士林北投、松山信義、中山大同等選區，竟遭人放消息指控貪心跨三區選，因此被叫去約談，痛批民眾黨放任造謠抹黑，內容保密變成洩密。

