「過來人」聲援徐欣瑩嗆竹縣長初選不公 林為洲爆陳見賢稱「請辭後仍把持黨部」

記者周志豪／台北報導

國民黨新竹縣長提名啟動初選，預計採七成民調、三成黨員投票決勝負，遭爭取提名的立委徐欣瑩質疑不公。過往也曾爭取提名選竹縣長，遭原新竹縣黨部主委陳見賢力阻的前立委林為洲，今也批這是「史無前例的邪惡初選」。

林為洲表示，陳見賢自去年11月27日宣布參選以來，以主委身分動員黨務系統為自己縣長初選造勢、宣傳、甚至攻擊同志情事不勝枚舉，直至2月2日公告初選才宣布請辭主委，但代理主委也是陳的人，毫無任何意義。

林為洲更爆料，陳見賢私下說「我請辭之後，黨部還是我把持」。

林為洲也重提8年前爭取提名往事，感嘆當年廢掉全民調時，自己救說過「希望自己是制度不公，最後一個受害者」，如今8年過去了，台灣歷經疫情巨變，AI從無到有，天翻地覆，但在新竹縣，國民黨要辦場公平初選怎麼這麼難？

林為洲表示，陳見賢掛著主委身分球員兼裁判，把黨部當作競選總部、把黨工當助選員，公然違反黨務中立原則，還一天都不浪費，現在請辭就是個笑話，國民黨的初選制度在陳擔任縣黨部當主委的新竹縣就是場騙局。

林為洲質疑，若採黨員投票七三制度是公平的，為何國民黨所有爭取參選縣市長提名者僅陳見賢一位完全反對全民調？這完全是一場早已設局、因人設事的不公平不透明的初選機制，這是一場令人驚奇，歎為觀止的初選機制。

林為洲舉例，這一場初選若看成是100公尺百米競賽，準備要跟他比賽的時候，徐欣瑩在起跑點準備衝刺，但是他已經跑到了75公尺處，那徐或任何參選人要怎麼跟他比？

