過個好年穩物價 中油這幾項產品2月不調漲

目前液化石油氣產品累計吸收金額為559億元。（經濟部提供）

受到伊朗與美國局勢緊繃及暴風雪影響，國際油價上漲，以調整機制來看，今（2）日開始的各類油氣產品都該漲價，不過也因為即將進入農曆新年，中油照慣例暫停調漲數項事關民生的基礎產品，讓大家過個好年。

因應農曆春節

因應農曆春節，配合政府的穩定物價政策，中油宣布，2日凌晨零時起，2月的各類用戶天然氣價格都不調整，家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格也不變，原本液化石油氣每公斤應該調漲1.2元。

汽柴油則先漲一些，今日起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛28.9元、98無鉛30.9元、超級柴油26.3元。

從2021年至2025年，光是液化石油氣產品，中油已累計吸收金額達559億元；汽柴油則共吸收約64.44億元。

