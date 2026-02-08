一過冬至就焦慮！45歲長媳獨撐年菜、祭祖，連10年除夕掛病號…醫教3招設心理界線，終結過年噩夢





農曆春節本是團圓與休息的時刻，但對許多現代人而言，卻是一年之中壓力最密集的階段。精神科醫師蔡芳茹分享臨床案例，一位45歲女性，因身為家中長媳，連續10年只要一過冬至，就開始出現嚴重的焦慮與肩頸痠痛，到了除夕圍爐時，甚至嚴重到嚴重胃絞痛，進而引發夫妻間激烈爭吵。

蔡芳茹指出，每逢年節前後，門診中因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠而就診的患者明顯增加。這正是典型的「身心交互反應」——當你的意識告訴自己「要忍耐」時，身體已先一步發出警報。

根據美國心理學會2023年調查研究顯示，高達89% 的成人在節日期間感受到壓力，其壓力來源多與家庭互動、經濟負擔有關，且有逾4成人表示壓力遠高於平時。

恩主公醫院精神科主任蔡芳茹觀察發現，每逢年節前後，門診中因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠而就診的患者明顯增加。這群患者往往先在腸胃科或神經內科做了各項檢查，卻查不出器質性病變，也就是未發現能解釋症狀的生理結構異常。

蔡芳茹直言：「這正是典型的『身心交互反應』，當你的意識在告訴自己『我要忍耐』時，身體已經先一步發出警報。」

長媳的10年噩夢：不是忍耐就能解決

蔡芳茹分享臨床案例，一位45歲女性是家中長媳，每年春節都要準備繁縟的祭拜儀式、準備數十人的年菜，還要應對親戚之間的比較…導致她只要一過冬至，就開始出現嚴重焦慮與肩頸痠痛；甚至在除夕夜全家圍爐時，因為嚴重胃絞痛無法進食，且情況已延續10年之久。

「許多女性承受著『必須讓所有人滿意』的長期內在要求。」蔡芳茹分析，壓力來源並非單一事件，而是多重角色期待的加總。

透過專業門診介入，蔡芳茹除了開立處方藥物，更擔任「支持性引導者」，引導患者與丈夫持續溝通，最終達成「年菜改外送、提前1天返家休息」的共識，才讓她終結了長達10年的過年噩夢。

為何壓力變疼痛？醫揭「大腦過載」真相

「民眾常覺得不舒服是心理作用，但大腦的改變是真實存在的。」蔡芳茹解釋，年節的急性壓力會啟動體內的「壓力軸」，分泌大量的皮質醇。

短期壓力能提升應變能力，但若壓力持續，大腦結構將面臨以下衝擊：

1、海馬迴受抑：神經新生受阻，導致記憶力下降、情緒低落。

2、前額葉皮質功能下降：這是腦部的指揮中心，一旦「失靈」，我們的情緒調控能力與決策彈性就會變差，容易變得暴躁。

3、杏仁核過度活化：就像警報器壞掉一直響，讓人處於莫名的焦慮與過度警覺中。

4、神經傳導物質失衡：血清素下降會提高憂鬱風險，而正腎上腺素過高則是造成失眠與肌肉緊張的主因。

面對「關心炸彈」，3招建立心理邊界

針對即將到來的年節，蔡芳茹建議民眾建立「心理防護罩」。面對親戚的拷問，可以練習以下應對思維：

1、區分責任歸屬：親戚問你是因為他們想找話題，回不回答、怎麼回答則是你的選擇。

2、不亢不卑的標準回答：當被問到敏感問題（如薪水、婚育）時，可以用「目前都在規劃中，有好消息會跟大家分享」或「目前生活很充實，謝謝關心」等中性辭彙快速帶過，並將話題轉移到對方身上。

3、適度離場：若感受到心跳加速、呼吸變淺，應勇敢以「去洗手間」或「出門買東西」為由，爭取15分鐘的呼吸空間。

出現4大紅燈警訊，應尋求專業協助

蔡芳茹提醒，若出現以下4大紅燈警訊，應尋求專業評估：

1、功能受損：無法正常上班、上學或完成基本家務。

2、關係危機：因情緒失控導致夫妻或家庭關係面臨破裂。

3、生理崩潰：頻繁恐慌發作、反覆進出急診卻查無病因。

4、極端念頭：出現自傷或傷人的意念。

醫師開放鬆處方：三招找回心靈主控權

1、正念呼吸法：每天早晚5分鐘，專注於空氣進出鼻腔的感覺，有效降低杏仁核的活躍度。

2、建立「自我時間」：即使在忙碌的年節，也請每天留 30 分鐘給自己，不論是散步、聽音樂或只是發呆。

3、尋求專業「校準」：精神科醫師不只是開藥的人，更是壓力系統的校準者。透過專業的藥物與認知治療介入，能幫助個案從高壓循環中跳脫，重新找回生活的主控權。

蔡芳茹呼籲，家人的理解是最好的良藥，適度溝通與分擔，才能讓春節回歸「休息」的本質，別讓團圓成了身心的沉重負擔。

