過冬至！卡皮巴拉爽泡柚子浴 超萌享受表情全網融化

卡皮巴拉。（示意圖／Pexels）





日本人也過冬至，在櫪木縣動物園，特地為俗稱水豚的卡皮巴拉家族，準備充滿香氣的柚子浴，300顆柚子加上舒適的溫泉水，讓卡皮巴拉舒服到捨不得睜開眼睛。

大量溫泉水不斷沖頭，卡皮巴拉舒服地閉上雙眼，模樣超級享受。為了過冬至，日本櫪木縣的動物園款待園裡的卡皮巴拉家族，每隻都有柚子浴可以泡，瞧瞧泡在舒服不斷飄出清香的柚子浴當中，可愛的卡皮巴拉一秒變成樹懶，真的懶得動，而且園方大手筆，一口氣倒了300顆當地盛產的柚子，瞧瞧還有人調皮地把柚子放在卡皮巴拉的頭上，模樣超級逗趣。

日本民眾：「牠們真的好可愛喔，泡溫泉看起來好舒服。」

對照卡皮巴拉的悠閒，這群猴子顯得不懂風情，福岡動物園也為猴群放了一池柚子浴，沒想到一倒下全被搶來吃，而且還手腳並用，讓遊客不禁想問，真的有那麼餓嗎，同一時間北海道氣溫回暖，都在0度以上，讓札幌遊客有夠困擾，因為積雪融化讓人行道變得超級濕滑。

外地遊客vs.記者：「我至少摔了10次吧，（真的摔了那麼多次？）真的喔！我看北海道當地人都走得很好不會滑。」

氣候異常，讓北海道經歷暴雪後，又變成極度暖冬，也讓日本民眾很不習慣。

