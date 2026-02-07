過分！家扶孩子掉禮券 離譜母子撿去買新衣

封信袋裡面裝著一共4千元提貨券，遭人撿走。（圖／東森新聞）





一間連鎖在地服飾品牌，在台南永康分店4號封館一小時，給家扶孩子拿禮券挑過年新衣，結果一對小姊弟因為挑太久，印有他們名字的封信袋裡面裝著一共4千元提貨券，可能不小心掉出去，直到結帳時才發現，家扶人員緊急付現結帳，後來調閱監視器，發現被另一名男孩撿走，交給媽媽，母子還把這4千元花光光，現在警方將通知到案。

北台南家扶中心人員：「有名字一看就知道，然後裡面就是會有這2張提貨券。」

小姊弟挑衣服，要用業者送的提貨券買單，結果結帳時，信封連同提貨券不見了。

北台南家扶中心人員：「在監視器影像裡面看到，撿到的人有打開看裡面，然後就去結帳。」

姊弟倆很著急，因為他們掉的禮券一共有4千，後來是一名男孩撿到，交給媽媽，結果家人竟然一起花掉，姊弟倆結帳發現禮券不見，還一直在櫃檯等。

家扶基金會北台南主任李桂平：「小姊弟家長是說，他也非常氣憤，已經很弱勢，為什麼還有人比他們更弱勢，需要這筆錢，那他也希望，這個能和平解決，希望拿到這個禮券的人可以出面。」

這是在台南永康，一間服飾店特別封館一小時，讓家扶的孩子挑過年新衣，後來開放一般客人入內消費，小姊弟挑比較久，過程中裝有提貨券的信封，滑出購衣籃也沒發現，當下家扶人員先協助現金結帳，事後服飾業者知道後，調閱監視器釐清，也重新補送，只是撿到東西，沒物歸原主，實在不OK。

民眾：「我覺得家長應該要有一點判斷能力。」

小孩撿到沒還，還能說不懂事，這媽媽的行為實在是最壞身教。

台南永康分局副分局長謝貴琳：「於4日受理民眾禮券遭侵占案，經調閱監視器分析比對，已鎖定涉案對象，將積極查緝犯嫌到案。」

這連鎖服飾店是台灣在地品牌，都會提供有需要的孩童，過年有新衣可穿，但提貨券遺失竟被侵占，當下由家扶人員掏錢結帳，服飾店事後補發禮券，警方將通知涉案民眾到案說明，要問清楚為何撿到東西占為己有。

