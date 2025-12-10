過前高只差臨門一腳！台股站上28320點 台積電再戰1500關卡

台股早盤上漲約130點。圖為股市示意圖。

先前美國政府才宣布輝達高階晶片H200可以賣往中國，但又有媒體報導，中國官方也在評估設下採購門檻，在外界引頸期盼降息的當下，股市持續在高檔震盪，台股今日早盤上漲約130點，重新挑戰前高28554點。

美國政府前一天宣布，將批准輝達高階晶片H200賣往中國，不過台股反應平淡，同時又傳出中國政府將對H200設下額外採購門檻，在目前外界期待降息的當下，多空消息不斷讓股市在高檔震盪。

台股早盤以28320點開出，台積電重新站上1490元，接著台積電馬上再往上漲，上漲15元，漲幅1.01%，股價來到1495元，直逼1500元大關，帶動加權指數來到28361點，距離前高28554點只差最後一哩路。

鴻海下跌1元，跌幅0.42%，股價來到234元，台達電下跌3元，跌幅0.41%，股價來到967元，聯發科上漲15元，漲幅1.05%，股價來到1435元。



