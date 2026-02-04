過剩運能壓力加劇 ONE去年Q3由盈轉虧

根據英國航運相關網站引述，海洋網聯船務（Ocean Network Express，ONE）公布，去（二○二五）會計年度第三季（十月至十二月）由盈轉虧，淨損八千八百萬美元，營收約四十億七千萬美元。該公司指出，全球貨櫃市場持續面臨運能過剩，加上需求轉弱，對營運表現造成明顯衝擊。

ONE指出，儘管主要航線貨量降溫，新船交付仍持續推升船隊供給，使整體運能長期高於市場需求。該公司坦言，去年第三季營運環境相當嚴峻，即使公司已透過控管運能、壓低成本及優化航線布局，仍難以抵銷市場疲弱所帶來的影響。

相較之下，上一季ONE仍受惠於美國關稅預期引發的提前出貨潮，繳出約二億八千五百萬美元獲利，尤以跨太平洋航線最為明顯。然而該波需求迅速消退，貨主轉趨保守，導致亞洲︱北美航線貨量無論季減或年減都呈現下滑，十月與十一月尤為疲弱；亞洲︱歐洲航線則在中國黃金週後回落，年底前逐步趨穩。

在供給面，新船陸續投入市場，壓低船舶利用率，現貨運價整季都低於去年同期，並較第二季進一步走弱。另，為避開紅海與亞丁灣安全風險，船舶持續繞行好望角，雖有助吸收部分多餘運能，但航程拉長也推升營運成本。

展望未來，ONE對第四季抱持審慎樂觀態度，預期貨量可望小幅回升，但運價仍低於原先預期。該公司同時下修全年展望，在去年上半年獲利三億七千一百萬美元後，全年獲利預估降至三億一千萬美元，意味下半年整體仍將呈現虧損。