過動兒遭網路霸凌風險高5成！醫籲強化數位素養

過動兒遭網路霸凌風險比一般孩子高5成！精神科醫師指出，近年門診出現許多ADHD兒童青少年，因網路霸凌而出現憂鬱、焦慮、創傷症候群甚至輕生等問題，呼籲家庭及學校加強孩子「數位素養」，教導如何辨識與正確使用網路、及時通報，避免憾事發生。

台灣專注力研究學會今日（30）舉辦2025年會暨「ADHD健康用網三部曲：家校醫的跨域共學行動」專題演講，針對過動兒使用網路的相關風險、網路成癮治療等議題進行談討。

台灣專注力研究學會理事長臧汝芬指出，受基因影響，未妥善治療的注意力不足過動症（ADHD）兒童青少年，因衝動、自我控制與人際互動能力相對薄弱，更容易面臨排擠、嘲弄、私密影像外流、網路霸凌問題，網路霸凌風險比一般小孩高出50％。

臧汝芬表示，未治療ADHD，可能在求學階段演變為拒學、繭居、飲食與情緒問題，並與網路成癮、網路霸凌交織成複雜風險網絡，過動兒童角色還可能在「被害者」與「加害者」之間擺盪。網路霸凌是犯罪行為，當過動孩子長期忍受霸凌，就會出現憂鬱、焦慮、創傷後壓力症候群、人格異常等精神科問題。

網路普及之下，出現許多潛在問題，包括「道德脫離」現象。臧汝芬指出，孩子使用網路時，可能出現認知、思想等道德脫離，將網路霸凌、暴力行為合理化，具很大的殺傷力，更可能默默犧牲遭霸凌過動兒的權益。

針對遊戲成癮，台中榮民總醫院嘉義分院副院長王作仁說明，國內調查，約7成青少年因睡眠不足不想上課、7成2自認嚴重沈迷電玩；國衛院調查也顯示，過去一年有玩線上遊戲的10～18歲青少年中，有3.1％符合網路遊戲成癮。

王作仁指出，高度數位化之下，未經妥善治療的ADHD，已被證實是問題性用網與遊戲成癮的重要風險因子與常見共病。臨床上，越來越常見青少年因長時間沈迷線上遊戲、網路世界，導致睡眠不足、情緒不穩、學業功能退步、親子衝突惡化，甚至出現自傷與輕生意念。

臧汝芬強調，「數位素養」很重要，學校、家庭都應教導孩子如何判別、辨識訊息、反網路霸凌等，給予兒童輔助，若出現疑似霸凌狀況，也應儘速通報。至於青少年心理健康預防，包括第一級壓力調適、生命教育、健康用網宣導，第二級對高風險族群早期篩檢與危機介入，以及第三級對自傷、自殺與嚴重行為問題個案的專業治療與長期追蹤。

