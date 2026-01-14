過動孩子不是調皮搗蛋！專家解析ADHD背後行為：真的已經很努力了
姜小弟弟4歲時因衝動控制不佳與注意力不集中，讓媽媽及學校老師備感壓力，他常在課堂上離席、跑動，難以遵循指令，嚴重影響團體學習。家長帶他至兒童發展門診檢查，確診為注意力不足過動症後，隨即轉介至醫院復健科，接受密集的職能治療及語言治療。經過一段時間的積極介入，姜小弟弟的學習狀況和社交互動能力獲得顯著改善。
孩子是活潑還是過動？
郭綜合醫院復健科職能治療師林詩苓指出，在孩子的成長過程中，若經常被貼上「過於活潑」或「調皮搗蛋」的標籤，背後可能隱藏常見的神經發展性障礙——注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD），症狀為注意力不足、過動及衝動3大面向，嚴重甚至影響日常生活。
根據衛生福利部2023年的統計，台灣ADHD的盛行率約為9.02%，意即每10個孩子中就有將近1人可能受到影響。然而，目前只有1.62%的孩童接受了正式的診斷及治療，這也代表，許多孩子可能正在獨自面對學習與社交的困境，需要社會給予更多的關注與醫療資源。
ADHD孩童不是不努力
林詩苓指出，ADHD的症狀包括過動與衝動，這兩種表現常被放在一起討論。過動的孩子身上彷彿裝了一個「小馬達」，肢體活動量大且難以控制，他們經常坐立不安或頻繁地扭動身體，也會到處亂跑。
至於衝動的孩子則較難耐心等待，常未等他人說完話就搶先回答，行動缺乏深思熟慮，容易忽略後果，進而做出危險性的行為。這些症狀交織在一起，導致孩子在學業、人際與家庭互動上都面臨巨大的挑戰。
此外，許多家長常誤將ADHD孩童的行為視為懶惰或不夠努力，然而科學研究指出，這些孩童的大腦前額葉皮質發展較為遲緩，使其在抑制衝動、規劃與組織、工作記憶以及維持專注等高階認知與執行功能方面相對較弱。
藥物與非藥物治療並行
ADHD該如何治療？林詩苓說明，當症狀影響日常生活時，建議主動尋求專業醫師進行評估與介入，目前的治療策略主要是藥物治療與非藥物治療兩者相輔相成：
藥物治療：透過調節大腦中神經傳導物質的濃度，幫助孩子提升專注力、降低衝動與過動。不過，可能伴隨食慾下降、失眠、頭痛或腸胃不適等副作用，因此家長請務必與醫師保持密切溝通，切勿自行停藥或調整劑量。
非藥物治療則：長期改善孩子行為與功能的關鍵。職能治療師會訓練孩子動作協調、感覺統合、組織規劃能力，提升孩子自身能力。部分孩子有社交互動問題，可透過團體課程，讓孩子可練習輪流、等待、分享、解讀他人情緒等重要的社交互動技能。
家長的支持至關重要
林詩苓表示，家長的支持、理解與正確教養策略，能為孩子建立穩固的安全感與自信心。建議家長可建立視覺化作息表，並將每個任務拆解成數個小步驟，提供簡短指令，幫助孩子可循序漸進地進入狀況。同時，善用正向回饋與獎勵制度可激發孩子的動機，並盡量減少環境的干擾源，讓孩子有專注的學習空間。
當我們願意撕下孩子身上「頑皮」或「懶惰」的標籤，試著真正理解他們行為背後的困難與需求，就更有機會給出適合的幫助。透過專業醫療的協助、學校、以及家庭的支持，就能幫助孩子找到屬於自己的步調，自信而快樂地走在人生道路上。
