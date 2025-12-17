過動症治療藥物真是「聰明藥」！不只讓兒少聰明，失智症也有效

本文摘自《常春月刊》

有「聰明藥」之稱的治療兒童青少年過動症的藥物真的是聰明藥！研究發現，它們不僅可以讓患過動症的兒童青少年更能專注精神、增加學習能力，對於老年失智的阿茲海默症改善也有幫忙。

治療過動症使用的藥物「去甲腎上腺素」不只可以改善注意力不集中過動症（ADHD），對改善憂鬱、失眠和高血壓都有作用，主要就是透過以去甲腎上腺素的神經傳導物質為標靶，進而發生治療的作用。1980年起，就有一些小型臨床試驗研究去甲腎上腺素藥物在阿茲海默症的應用影響，但沒有很突出的表現，慢慢從研究名單中退色；不過，近年來有研究發現，去甲腎上腺素在改善失智者的智能和記憶上表現有小幅但顯著的作用，在改善「冷漠」更有不錯的效果。

在阿茲海默症引起「輕度認知障礙」階段時，「冷漠」是失智患者常見的表現，而冷漠在巴金森氏症等其他神經退行性疾病中也是常見症狀。牛津大學的研究團隊收集了過去19項發表過的研究數據，其中包涵了1,811位患者在內，評估各種不同的去甲腎上腺素能藥物，包括莫達非尼、米氮平和可樂定等的治療功效。

結果分析發現，這一系列的過動症治療藥物有助失智者的認知能力得到小幅但顯著的改善，並且大幅改善情感冷漠的症狀。在過去的失智症治療上，情感冷漠一直沒有找到可以改善的藥物。感情冷漠聽起來和認知能力似乎無關，但情感冷漠者對各種事物「無感」，對人或事都提不起興趣，也不願接收各種情感或知識訊息，對人不理不睬、不打招呼，喪失社交能力和生活，讓自己陷入孤獨，反而更會加速認知功能的衰退、提升死亡率。

由於阿茲海默症長期以來缺乏可用的治療方法，能夠緩解患者症狀的藥物也很有限，雖然該系列藥物在改善認知能力上只有小幅的作用，但改善情感冷漠下有助患者提高學習興趣，未來在幫助減少記憶和思維出現問題上很有潛力。由於目前治療過動症的藥也應用在治療憂鬱症上，也期待未來應用在失智症上的成效。

