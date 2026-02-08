過半個世紀的大愛陳綢阿嬤社會福利基金會揭牌

總統賴清德蒞臨陳綢阿嬤社會福利基金會更名揭牌。（公所提供）

走過半個世紀，陳綢阿嬤以最樸實卻堅定的方式，投入照顧無依、受創、觸法的孩子，陪伴無數生命度過最不安的時刻，為延續阿嬤多年來的初心與精神，原「財團法人良顯堂社會福利基金會」正式更名為「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」，總統賴清德也親臨現場，表達對兒少社會福利的重視。

總統賴清德指出，孩子能否好好長大，從來不是個人的責任，而是整個社會是否願意共同承擔的結果，阿嬤故事館將作為公共教育與對話空間，透過阿嬤的生命故事與孩子們的成長歷程，邀請社會看見那些經常被忽略、卻最需要被理解的生命經驗，將阿嬤的精神傳承到世世代代，同時表示陳綢阿嬤多年來以行動實踐「陪伴」的精神令人感佩，基金會以阿嬤之名持續投入兒少與家庭服務，正是社會最需要的溫柔力量，期許未來在公私攜手下，讓關懷走得更長、更遠。

基金會董事長吳明賢表示，更名不僅是組織名稱的轉換，更代表使命與責任的延續，而「回到阿嬤家坐坐」不僅是一句邀請，更象徵一份溫柔且持續的陪伴 ，未來基金會將持續以陳綢阿嬤的精神為核心，結合故事館導覽、教育推廣與陪伴服務，讓更多人理解陪伴的力量，進而投入關懷弱勢的行列，深化社會大眾對兒少與家庭議題的理解與參與。總統蒞臨現場，亦為基金會及第一線社福夥伴帶來莫大鼓勵。

陳綢阿嬤社會福利基金會揭牌宣告基金會以阿嬤之名重新出發，透過制度的承接與公共空間的開放，重新走進社會大眾的視野，與會貴賓除了賴總統以外，還有多位支持關心兒少社會福利的長官，包含立法委員林月琴、法務部的黃世杰政務次長、衛福部的呂建德政務次長、行政院中部聯合服務中心的執行長陳錦倫、埔里鎮長廖志城，及多位產官學的代表共同參與揭牌儀式暨故事館開幕。

現場播放陳綢阿嬤追思會影片，氣氛感人莊重，讓人懷念起阿嬤的精神，晚間於埔里金都餐廳舉辦「因為有您・藝心相伴」感恩餐會，基金會表示，這場餐會不只是募款，更希望透過實際行動，教會孩子感恩與連結，並看見善意如何被接住、再回饋給他人，募款活動獲得醫師、中醫師與牙醫師公會全聯會的熱情支持，透過認桌捐贈的具體行動響應兒少的照顧，展現專業社群與社會服務之間的深度連結。