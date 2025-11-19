過半台灣人不信任國民黨 他揭：2028大難題

▲台灣民意基金會18日公布最新民調，政黨支持度部分，民進黨31.1%、國民黨25.8%、民眾黨14.7%。圖為國民黨主席鄭麗文。（圖／記者朱永強攝，2025.11.12）

[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會18日公布最新民調，關於國內主要政黨支持度部分，民進黨31.1%、國民黨25.8%、民眾黨14.7%。與上個月相比，民進黨下滑1.8個百分點，國民黨上揚3.9個百分點，民眾黨略增0.3個百分點。資深媒體人黃暐瀚在臉書分析指出，藍白支持度合計已超過4成，對綠營而言是一個警訊，顯示在政黨競爭格局上，綠營面臨的挑戰正在增加，特別是在未來縣市長與總統選舉布局上，可能需要重新檢視策略。

不過該民調特別針對國民黨在台灣民眾心中的形象設計了8個問題，包括「重視經濟發展」、「重視民主自由與人權」、「認同中國多於台灣」、「值得人民信賴」、「代表百姓利益」、「最有執政能力」、「清廉」與「反共立場堅定」，除了「重視經濟發展」與「重視民主自由與人權」兩項認同度較高外，其餘六項都顯示國民黨在民眾心中仍有待加強的形象問題，黃暐瀚說，這些都可能影響國民黨2028年重返執政。

根據民調，55.2%民眾不同意國民黨是最有執政能力的政黨，64.5%認為國民黨不清廉，67.1%認為國民黨反共立場不堅定。黃暐瀚認為，這些數據對明年縣市長選舉影響可能有限，但對2028年總統選舉而言，將可能是左右勝負的重要因素。

本次民調由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫與政治意涵解析；山水民意研究公司受委託負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。調查期間為2025年11月10日至12日，對象為全國二十歲以上成年人，採市話70%與手機30%的雙底冊抽樣，有效樣本1085人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

