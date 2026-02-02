過半國人打臉鄭麗文！最新民調「負評暴增20%」 泛藍、小草也不挺

即時中心／黃于庭報導

國民黨主席鄭麗文去（2025）年上任至今，頻頻發表親中言論，黨內也多次率團前往中國，不僅外界質疑「紅統」路線，更讓其反感度持續升高。《美麗島電子報》今（2）日公布最新民調，顯示鄭麗文3個月內不信任度飆升20.3個百分點，高達53.5%民眾對其不信任，且對其負面評價更是高於國民黨。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，僅有28.7%民眾信任鄭麗文（6.4%很信任、22.3%還算信任），不信任度則高達53.5%（其中35.6%很不信任、17.9%有點不信任），另有17.8%未明確回答。

相較2025年10月調查結果，鄭麗文正面評價減少1.7個百分點，雖仍在抽樣誤差範圍內，但負面評價大幅增加20.3個百分點。進一步分析，泛藍民眾對其負面評價增加14.5個百分點（國民黨支持者負面評價增加11.7個百分點），泛綠民眾不信任度則提升20.2個百分點，民眾黨支持者增加19.5個百分點，而中立則增加21.2個百分點。

值得注意的是，本次民調有34.4%對國民黨有好感、49.9%反感，可見民眾對鄭麗文負面印象高於國民黨；此外，僅民眾黨支持者與泛藍民眾信任度多於不信任，其餘各群民眾明顯不信任鄭麗文，其中以男性、台北市及高屏與基宜花東離島、或70歲以上、或國中與專科及研究所學歷、或泛綠民眾，均超過5成5不信任，中立民眾同樣有41.1%表示不信任。

至於信任總統賴清德的民眾當中，高達79.7%不信任鄭麗文；而不信任賴的民眾中有50.1%信任鄭麗文、31.5%也不信任鄭麗文。對民眾黨有好感的民眾，60.8%信任鄭麗文、24.4%不信任；對民眾黨反感的民眾，有79.9%不信任鄭麗文，對中國共產黨反感的民眾中有21.2%信任鄭麗文、66.9%不信任。

