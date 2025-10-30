過半國人「反對犧牲生命」抗中！蔡正元解析最新民調：願意打戰的剩這群人

《美麗島電子報》公布最新10月國政民調，針對兩岸議題進行調查，詢問民眾「為了保護台灣主權，可以為台灣犧牲生命，您認不認同這個說法？」結果顯示，不認同者佔53.2%，認同者佔40.8%。對此，前立委蔡正元直言，這40.8%就是民進黨的基本盤，因為總統賴清德的得票率約在4成左右。

蔡正元在節目《三元小課堂》指出，2022年2月俄烏戰爭爆發時，媒體大力報導烏克蘭的英勇作戰，當時台灣民意受到鼓動，願意為台灣犧牲生命的人48.9%，高於不願意者的44.8%。隨著戰事變化，到2023年俄烏戰爭受到重創，加上以巴戰爭爆發，不願意戰爭的人升至49.8%，願意者下降到44.6%。到了2025年10月，不願意戰爭的人更上升至53.2%，願意者降至40.8%。

廣告 廣告

蔡正元認為，這個40.8%正是民進黨的基本盤，因為賴清德得票率就是4成多，那不願意高達53.2%，也就是說很多非民進黨支持者以外的都不願意打戰，包括民眾黨、國民黨支持者都是如此。

蔡正元進一步分析，2025年10月民調差距拉大的原因，是因中國在9月3日於北京舉行大閱兵，全世界扎扎實實看到解放軍的軍事力量到底有多大，再對照台灣的軍力，以及美國總統川普所辦閱兵的規模，所以一下子就拉開了，「你願意打犧牲生命也沒用，剩下的人就叫做死鴨子嘴硬。」

從上述民調觀察，蔡正元說明，這可解讀為願意以和平方式解決的人數增加，而不願和平統一、要打戰的人數下降。另一方面，則還有40%的人支持民進黨路線。

上述民調由美麗島電子報委託，調查規劃由戴立安負責，並由畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍涵蓋全國22個縣市，對象為年滿20歲的民眾，調查時間為2025年10月20日至10月22日，採用電腦輔助電話訪問方式進行，樣本規模共1077人，信賴水準為95%，抽樣誤差最大值為±3.0%。

更多風傳媒報導

