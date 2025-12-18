過半廠家碳費享2折 環團表憂心

環境部長彭啓明（左）、氣候變遷署長蔡玲儀（右），說明因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）做法。（王英豪攝）

碳費明年開徵，但「高碳洩漏風險行業」可再打2折，環境部昨預告審核原則，正面表列鋼鐵、水泥等17個行業為高碳洩漏風險行業，約260廠符合資格，另因應美國對等關稅，也開放個別廠家申請適用，估首年碳費收入40億。環團則擔憂，過半廠家都享有2折優惠，恐降低高碳排產業減碳動力。

企業提出「自主減量計畫」可適用每噸50或100元優惠費率，若又屬於高碳洩漏風險行業，可額外採計0.2的「排放量調整係數值」，最低每噸10元，環境部去年以多數企業申請適用100元優惠費率為前提，估算首年收入60億。

環境部昨預告審核原則顯示，鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其周邊、資料儲存媒體製造等，共17個行業是正面表列的高碳洩漏風險行業。

此外，事業若徵收年度碳費費額占營業毛利30％以上，或徵收年度營業毛利為負值、生產主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅、民國114至115年受美國對等關稅政策顯著影響，亦可申請認定為高碳洩漏風險行業。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，碳費徵收對象共465廠，其中260廠屬正面表列的高碳洩漏風險行業，估算明年碳費收入約40億。

環境權保障基金會研究員湯琳翔則指出，反對環境部只因為美國關稅衝擊企業，就開放更多廠家申請適用，且能適用2折優惠的廠家占一半以上，將降低其減碳動力。

此外，因應明年上路的歐盟碳邊境調整機制（CBAM，俗稱碳關稅），環境部昨指出，明年將完成台版CBAM規範，116年起國內及進口業者試申報6項水泥產品碳含量。至於鋼鐵產品，因歐盟納管品項太多，希望明年上半年與鋼鐵業者取得共識，確認哪些鋼鐵產品能納入台版CBAM進行試申報。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍則表示，歐盟CBAM已從「初級原材料」正式跨入「複雜加工組合成品」，對倚重出口的製造業，未來產品出口至歐盟，廠商需具備更精準的碳數據掌握能力，以因應高度複雜透明的產品碳足跡申報要求。