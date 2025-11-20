過半民眾估未來半年台股續漲 逾3成願進場

▲國泰金控公布11月國民經濟信心調查結果，民眾對於台股的樂觀指數上揚，風險偏好指數連續6個月走高，更有過半民眾看漲未來半年台股，還有逾3成願解定存、現金進場買股。（圖／NOWnews資料照片）

[NOWnews今日新聞] 國泰金控今（20）日公布今（2025）年11月國民經濟信心調查結果，不僅景氣展望和消費意願上揚，股市樂觀及風險偏好雙雙走升創下今年來最高紀錄，更有過半民眾估未來半年台股還會再漲，有34%民眾願意解定存、現金進場買股。

國泰金分析，國發會最新公布的9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈成長態勢。11月國民經濟信心調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚。

同時，大額消費意願指數提高至10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強。至於買房意願雖微幅上升至-43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。

同時，主計總處於2025年8月15日預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%。國泰金11月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.53%，有70%的民眾認為2025年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值微幅下降至2.23%，有58%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

此外，美國聯準會（Fed）降息落地提振投資人情緒，加上主要市場財報表現亮眼，國際股市及台灣股市震盪走高。國泰金11月調查結果也顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至30.9，風險偏好指數連續六個月走高，上升至20.0。

調查結果也發現，有51.8%民眾預估未來半年台股還會上漲，不僅高於上個月的47.9%，也高於9月的36.1%，而8月則有4成看衰台股。

國泰金調查結果還顯示，有34.6%（上月33%）民眾仍願意解定存、現金轉進股市，承擔風險進場的投資人還不少，風險指數超過3月時的最高紀錄，改寫今年新高，減少進場比重從15.78%降到14.6%。

這項調查在2025年11月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13016份有效填答問卷。

