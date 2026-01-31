過去十年台股紅盤機率八成 求籤理財登入就能抽紅包！

財經中心／余國棟報導

歷史資料統計，2016年起的過去十年台股開紅盤機率達八成，平均報酬率約0.6％，其中以2023年開盤日大漲3.756％最亮眼。今年春節連假長達9天，市場關注開紅盤行情，永豐金證券提醒投資人提前規劃資金運用，並創「求籤」數位化互動活動，邀請全台投資人邊交易、邊每日試手氣搶紅包。

永豐金證券宣布自 2026年1月21日至3月31日，推出新春活動「2026財運起步走」。活動期間，投資人每日登入活動頁面可免費求籤並獲抽獎資格，交易一筆台股現貨再加碼5次抽獎機會。每日將送出限量1萬元股票禮品卡，並提供精選市場資訊，月月再抽88,000元股票禮品卡與Apple大禮包，紅包不只收，更能轉化為投資金。

活動還推出「交易加碼抽」：台股投資人每日交易即可累積額外抽獎機會，買賣越多、中獎機率越高，次數達標還可參加「月月抽」，挑戰 88,000 元股票禮品卡與Apple大禮包。美股投資人每月交易滿1萬美元，即獲抽獎資格，月月抽出12支iPhone 17 Pro，連續達標者更有機會贏取Apple大禮包。

針對新手投資人，永豐金證券也貼心祭出超優質迎貴客新禮：台股新戶開戶即贈200元股票禮品卡，開戶當月不限金額交易一筆，再加碼送100元股票禮品卡；美股新戶線上開戶完成即送200元全家購物金，首次交易美股再送100元購物金。透過「紅包理財 財運起步走」活動，讓投資人新年財運加持、紅包變投資金。

