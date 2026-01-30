過去年終發6個月！年底竟有「4同事離職」 內行人揭1關鍵：公司該檢討

原PO表示，公司的年終為4至6個月，但年尾時竟陸續離職4人。示意圖／翻攝自Pixabay

年節將至，不少公司都開始發放年終獎金，一名網友在Dcard中發布貼文，表示公司往年的年終都是4至6個月，但接近年尾時公司竟連續離職4人，讓原PO好奇詢問，現在的人是否不太在乎年終獎金？貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在Dcard中發布貼文，表示公司往年的年終都是4至6個月，但接近年尾時，公司陸續離職4人，年齡層在25歲至28歲左右，年資大多都是半年至一年。原PO指出，「公司年終是按比例發，只待半年也有2個月左右」。

原PO接著說，結果11月、12月就各有2個人離職，「大家都勸他們領完年終，尾牙抽完獎再閃，有私下偷問他們一下，理由大多都是想休息，不在乎年終，或是要提前跳槽」，因此好奇詢問，現在的人是否不太在乎年終？

貼文曝光後，引發網友熱議，大多數網友認為可能是工作太累，導致員工連年終都不想領就離職，「會不會是公司真的太操了，操到真的不想領錢就閃人」、「可能你們公司太爛了，也可能同事他們家裡不缺錢」、「公司環境爛到人家不想拿年終，不然就是月薪低6個月也沒用⋯公司真的該檢討一下高層」。



