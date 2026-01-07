清月

婚姻之中，並非所有事情都必須攤在陽光下。有些真相一旦被揭開，並不帶來理解，反而引發無止盡的揣測與不安。尤其是關於過去的事，那些已經被時間收走的片段，即使曾經重要，如今也多半失去了討論的必要。而最容易觸動兩人敏感神經的，往往正是彼此過往的戀情。

明戀也好，暗戀也罷，那些終究不屬於現在這段關係的共同記憶。將它們反覆拿出來檢視，不但無法增進感情，反而容易形成不必要的比較與想像。感情一旦被拉進比較的天秤，便很難再保持原本的純粹。許多事情，自己知道就好，未必非得說出口，才算誠實。

那些沒有被提起的過去，並不全然出於隱瞞，而是因為它們早已成為過去式。再度談起，往往進退失據，說多了顯得突兀，說少了又像刻意保留，更何況其中還牽涉另一個人的隱私。偏偏感情裡最容易被記住的，正是那些曖昧不清的細節，一旦被觸碰，就可能在無意之中成為翻舊帳的起點，替原本平穩的關係埋下裂痕。

昔日的戀情，到了今日，常常成了無形的禁區。它不該被視為考驗，而更像是一種潛藏的威脅，隨時可能動搖兩人之間的信任。與其執著於是否要徹底交代，不如將心力放在當下，專注經營屬於彼此的回憶。畢竟，真正需要被珍惜的，是正在發生的生活，而不是已經無法回頭的過去。景物依舊，人事全非，若一再回望，只會模糊眼前真正該面對的課題。

當然，善意的保留並不等同於欺騙。有時候，誠實面對也是一條路。若過去的記憶已被轉化為成長的養分，坦然說明，反而能讓對方理解你走到今日的原因。只是，這樣的坦白需要分寸，也需要信任作為前提。若只是為了滿足好奇，或反覆確認自己是否被比較，那麼再多的解釋，也難以消除不安，反而讓感情承受更大的壓力。

過去的戀情，可能刻骨銘心，也可能只是輕輕一瞬，甚至只是未曾說出口的暗戀。它們無可避免地形塑了一個人的情感樣貌，卻不必成為日後關係的負擔。若對方選擇不說，或許不是逃避，而是一種保護。就像我們自己，心中也可能留有不願輕易示人的角落，那未必是不忠，而是對界線的尊重。

因此，比起追問過去，更重要的是如何走向未來。兩個人之間，仍有說不完的現在與將來，還有無數可以一同完成的計畫。何必讓早已結束的故事，成為爭執的引線。相知相惜，走到相伴，是為了攜手面對人生，而不是反覆清點彼此的舊傷。現在，才是唯一需要被緊緊握住的時刻。至於過去的戀情，就讓它安靜地留在過去吧。