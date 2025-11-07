楊子

有時候，我會想，如果是過去的自己，現在的我還會做出同樣的決定，說出同樣的話嗎？或許不會。那個過去的自己，總是多了些猶豫，悲觀得容易停下腳步，給自己的容錯空間卻很少。

每當放空時，我會想起過去的自己。那些回憶像老朋友一樣浮現，提醒我曾經的選擇與錯過。明明早已知道結局，卻還是要假裝不知，繼續走下去。試著將思緒放寬，讓心胸更開闊，也許才能找到更多確信的片刻。

我也會氣過去的自己。為什麼沒有養成好的習慣？為什麼沒有達成某個目標？但我明白，正是那個過去的自己，造就了今天的我。即便氣惱，也無法改變，但至少可以理解：理解過去，也理解現在。

有時候，過去的自己聽不到現在的吶喊；但當下，我的心裡滿是呼喊，為完成、為圓夢。願望越多，實現的可能性也越大。於是，我學著在當下行動，借鑒過去的經驗，採納現在的判斷，再仰望未來。

過去的自己、現在的我、未來的可能性，像三條線交疊。懂得與過去和平共處，生活才會更寬廣、更明亮。每一次回首，都是對自己溫柔的提醒：那些曾經的猶豫與錯過，都是通向今天的橋樑。