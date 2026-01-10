過去虧怕了！川普促投資千億美元重返委內瑞拉 石油巨頭反應謹慎

2026年1月9日，美國總統川普邀集石油巨頭高層到白宮共商重返委內瑞拉。美聯社



美國總統川普週五（1/9）邀集全美大型石油企業的高層，要求各公司總計投入至少1000億美元，恢復委內瑞拉的原油生產。不過各公司明白表示，他們仍在權衡是否進軍委內瑞拉。

《彭博新聞》、有線電視新聞網（CNN）報導，川普週五在白宮東廳召集近20位業界代表，並表示他們可能在「今天或不久之後」達成重啟委內瑞拉石油開採的協議。

川普向石油業代表說：「如果你們不想進去，只要告訴我，因為今天沒來的25家已經願意取代你們的位子。」

不過，包括埃克森美孚（ExxonMobil）、雪佛龍（Chevron）與康菲石油（ConocoPhillips）在內的大型石油公司負責人均表示，在承諾進行勘探或開採前，必須先獲得安全保障。

川普表示，他會親自決定哪些石油公司可以進入委內瑞拉，而這些公司將「投入至少1000億美元」來振興委國石油基礎設施，「用他們自己的資金，而不是政府的錢」。不過，業界對這個數字頗有疑慮。

川普也為政府在委內瑞拉的行動辯護，稱美國若不先行控制委內瑞拉的石油生產，中國和俄羅斯就會這麼做。他也表示，未來中國和俄羅斯若需要石油，可以向美國購買。

不過，部分石油業高層的發言顯示，川普可能還必須做更多說服工作。許多高層稱讚川普，也樂見美軍1月3日突襲逮捕委國馬杜洛（Nicolas Maduro）後帶來的商機，但也強調必須先完成大量工作後，才能進行實質投資。

●埃克森美孚執行長：委內瑞拉現況「無法投資」

埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp.）執行長伍茲（Darren Woods）表示，該公司已準備好對重返委內瑞拉進行評估，但目前的委內瑞拉「無法投資」，因為必須先進行大幅法律改革。

伍茲說：「必須先建立一系列法律和商業架構，才能評估我們投入資金後會獲得何種回報。」他表示，該公司在卡拉卡斯曾兩度遭政府扣押資產。

康菲石油執行長蘭斯（Ryan Lance）也未做出承諾。

即使是長期支持川普的大陸資源公司（Continental Resources）創辦人漢姆（Harold Hamm），也迴避有關他個人是否計畫投資委內瑞拉的提問。他表示，可在委內瑞拉開採的前景令他「感到興奮」，然而「這需要巨額投資……而且確實需要時間來完成。」

雪佛龍執行長尼爾森（Mark Nelson）則講述該公司在委內瑞拉營運100年的歷史，以及公司目前的營運情況。

雪佛龍是目前唯一可在委內瑞拉營運的美國石油企業。尼爾森表示，該公司與委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的合資企業，可立即將採油量增加一倍。

●康菲石油：先前損失120億美元

川普為爭取支持，表示美國將向進入委內瑞拉的企業提供安全保障，但未說明具體方式。他也樂觀預測，各公司可快速收回新設備與升級設備的投資。

川普表示，各公司將「擁有完全的安全與保障」，強調各公司是與美國政府直接往來，「我們不希望你們和委內瑞拉打交道」。

不過川普也表示，美國政府不會考量這些企業過去因被迫撤出委內瑞拉而遭受的損失。

川普詢問康菲石油當時的損失金額，該公司執行長蘭斯表示，公司損失高達120億美元。川普笑說：「就當成一筆不錯的損失沖銷吧。」蘭斯回應：「那筆金額我們早就沖銷了。」

