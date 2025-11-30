過去避踩中國紅線！日媒體人讚高市早苗「台灣有事」一句話引爆日人共鳴

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗先前在質詢時，針對台灣有事的發言引起中國強烈反彈，中國更是祭出一連串的反制行動，就連日本國內也出現兩種聲音，其中，日本媒體人就對此事作出精準評論，指出這次高市早苗的發言，是日本主動畫下屬於自己的紅線。

高市早苗台灣有事言論引發後續效應。（圖／高市早苗臉書）

資深媒體人矢板明夫表示，高市早苗「台灣有事」言論讓中國引起強烈反彈，也成為日本國內政治焦點，日本國內最明顯的反對聲音來自前首相石破茂，他不僅批評高市，也強調日本歷屆政府一向「理解並尊重中國對台灣的立場」，而他這番言論也讓原本日本內政的討論，被外部勢力加以宣傳利用。

日本資深媒體人評：高市早苗「台灣有事」是日本首次主動畫定「紅線」

另一方面，支持和贊同的聲浪也不小，有聲音認為，高市早苗的發言是「必要且遲來的明確訊號」，資深媒體人福島相織就做出清晰評論。她分析，過去中國總是擅自宣布「紅線」且要求周邊國家遵守，日本過去也傾向迴避衝突、不踩中國紅線，不過這樣做的結果，就是讓國家利益多次蒙受損失。

廣告 廣告

不過，這次高市早苗的發言等於是「第一次為日本主動畫下紅線」，她分析，若中國在台海出動軍艦那等於是觸碰日本紅線，日本將有所作為；而日本並不是主動挑釁，而是具體告訴北京，只要中國不跨越這條紅線，中日竟能維持和平的關係。

而這種外交訊號是日本多年以來欠缺的，因為日本過去總是被動，讓自己處於外交部不對稱的位置，這次主動畫出紅線、告知日本安全底線，不僅是政策轉變，也是外交態度的一大突破。福島相織直言，日本等待這樣的首相、這樣的外交立場已經相當久了。矢板明夫分享了這段分析表示，這段發言引起多人共鳴，而他認為，這不是情緒化的煽動，而是福島相織作為資深媒體人、多年觀察中國行為模式做出的冷靜判斷。

更多三立新聞網報導

中國官媒轟日在台協會「培養媚日人士」自家網友反酸：外語能力待加強

禁水產進口沒用！中國1習慣反成把柄 日專家揭「3大反制手段」

高市早苗「台灣有事」說過頭？日文老師分析原文揭真相：問題根源是它

挺台惹怒中國！高市早苗支持度最新民調一面倒 打破外界預測

