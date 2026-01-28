過去4年民眾86億元發票小確幸「被沒收」？財長：去年短徵也沒減少給獎

立委質疑過去4年營業稅超出預算數，相當於民眾86億元發票獎金被沒收，財政部長莊翠雲表示，相對於超徵，短徵時也沒減少發出獎金。資料照，周永受攝



朝野立委今（28）日關切統一發票獎金編列是按每年度營業稅預算數的3%編列奬金及必要費用，但2022年至2024等4年，營業稅實徵淨額皆是超過預算數，超徵總額若以2800億元計，約當民眾少拿了86億元的統一發票小確幸。財政部長莊翠雲表示，若反過來看，去（2025）年營業稅短徵288億元，財政部也沒減少發票統一發票獎金。

莊翠雲今天赴立法院財委會就「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告並備質詢。

莊翠雲報告時表示，因預算編列與實際稅收執行有時間落差，我國統一發票獎金編列是按當年度營業稅的預算數之3%，編列給獎經費。以114年度全國營業稅預算6,258.24億元為例，3%就是187.74億餘元，但因預算統刪影響，最終統一發票給獎、發售、推行、資料調查及稽查、短漏開統一發票檢舉獎金等相關經費為168億7,770萬8千元。

但國民黨立委賴士葆表示，由於發票獎金是按營業稅預算數的3%編列，但過去4年營業稅實徵數皆超過預算數，2021年至2024年實徵數超預算數依序是660億元、859億元、927億元、439億元，累計達2,885億元。若發票獎金以營業稅3%編列來計，相當於統一發票少編86億餘元，應補給民眾。

莊翠雲表示，係因編列統一發票獎金當年度沒有實徵數，只好按預算案來編。事實上，即便當年營業稅實徵數超過預算數，也是歸國庫後，若按舊版《財政收支劃法》也是40%給了各地方政府，若115年度按新版財劃法是全給地方政府了。

賴士葆主張，未來若有超徵，要補列到「下下年度」的統一發票獎金。

但莊翠雲表示，按新版財劃法，即便超預算數也是全入地方政府，這會減少地方政府的統籌分配稅款，除了要和地方政府討論，按《預算法》能否這麼編列，要和預算法主管機關討論。

對此，預算法主管機關、副主計長蔡鴻坤表示，尊重主管機關財政部。

賴士葆也說，應修改營業稅法第58條，統一發票獎金給獎辦法，要先編列民眾獎金，再撥款給地方政府。4年86億元對21個縣市而言，每縣市每年也只少拿約1億元的中央統籌分配稅款。

莊翠雲回應表示，財政部不是不同意，但多年來發票獎金都是按預算數編列，即便短徵也是按預算數編列；以2025年為例，營業稅收就短徵288億元。

民進黨立委王世堅則關切，如今推動雲端發票，很多人因發票未歸戶而錯失領獎。對此，莊翠雲表示，除了加強宣導雲端發票載具歸戶，若上半年沒兌領的獎金，財政部也會在下半年度加開組數，把獎金發出去。

針對統一發票獎金因實徵數與預算數之間的差額問題，王世堅表示，他理解多出來的獎金也不是放入財政部口袋，短徵時也沒向民眾討回獎金，算是有道義。但若以2021年至2024年營業稅實徵數大於預算數差額約2800億來計，3%就是民眾少拿86億元發票獎金。

王世堅建議，既然如此，何不乾脆成立「基金專戶」，不論超徵或短徵，全都入發票基金專戶，大家「相拄會著」（相遇得到）。

會議主席、國民黨籍召委林思銘則裁示，財政部要在3月底前，就營業稅法58條研擬修法評估提交書面報告送交財委會及各委員。

