衛生局過年提供8項服務請縣民朋友注意。（衛生局提供）





因應115年春節連假長達9天，避免民眾於年節期間出現就醫不便情形，南投縣府衛生局提前整備醫療量能，協調縣內10家醫院於春節期間維持穩診及住院服務，提供縣民安心、不中斷的健康照護。慢箋民眾可提前在1月31日就取藥。

南投縣府衛生局表示，春節期間8項重點健康服務如下：24小時醫療服務：縣內7家急救責任醫院於春節期間持續提供24小時急診醫療服務。多數醫院於除夕前（2月14日）維持正常門診，除夕（2月16日）至初六（2月22日）期間，部分院所提供春節特別門診服務，並自初七（2月23日）起恢復正常門診。

廣告 廣告

民眾可撥打春節門診查詢專線0800-030598，或透過南投縣政府衛生局網站（https://www.ntshb.gov.tw/home）、中央健康保險署醫療院所查詢系統，或下載「全民健保行動快譯通APP」，查詢急、門診服務資訊。

偏遠及觀光地區緊急醫療救護站服務：水里急診救護站提供24小時服務（049-2770079#110）；日月潭緊急醫療救護站每日8時至20時（049-2850115）；清境地區假日緊急醫療救護站於國定假日及例假日前一日晚間8時至收假日晚間8時提供服務（049-2802507）；合歡山假日緊急醫療救護站於雪季期間（115年1月1日至3月1日）假日早上10時至翌日上午10時提供服務。

慢性處方箋提前領藥服務：考量春節期間慢性病患者用藥需求，凡於115年2月14日至2月22日春節期間需領取慢性處方箋者，可自春節前14天起（即115年1月31日）提前回診，由醫師開立處方或領藥，確保用藥不中斷。

24小時心理衛生關懷服務：24小時心理衛生關懷服務，民眾可撥打安心專線1925，或049-2202662，獲得即時協助。

24小時防疫諮詢服務：防疫工作全年無休，民眾可撥打防疫專線1922，或049-2220904，諮詢相關防疫資訊。

24小時毒品防制及戒毒諮詢服務：提供24小時免費毒品防制及戒毒諮詢服務，專線0800-770885；美沙冬維持治療相關服務資訊，請至衛生局官網查詢。

行政相驗服務：行政相驗相關事宜，請電洽全縣各鄉鎮市衛生所申請辦理。長照服務不中斷：長照服務持續提供，民眾可撥打全國長照服務專線1966，或049-2209595洽詢。

食品安全諮詢服務：食安問題，可撥打全國食安專線1919，或南投縣食品衛生安全諮詢專線049-2231994。

衛生局長陳南松表示，春節連假期間各項健康與醫療服務全面守護不打烊，呼籲民眾可善加利用相關醫療與諮詢資源，共同守護自身與家人健康，安心平安迎接新年。相關服務資訊可至縣府衛生局網站(https://ntshb.tw/nth00rEFJz)查詢。

※【台灣好新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925(依舊愛我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※【台灣好新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1

問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925(依舊愛我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多新聞推薦

● 過好年南投健康服務不打烊 春節連假8項服務報您哉